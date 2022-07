Los mejores caminos de México son Chiapas y Tabasco: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador puso en operación en Bochil la sucursal del Banco del Bienestar para atender a los beneficiarios de los programas sociales pensión para el bienestar, personas con discapacidad, producción para el bienestar, sembrando vida, becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, jóvenes escribiendo el futuro, entre otros.

Saludó a un adulto mayor que traía una fotografía en la que aparece con el mandatario, agradeció su respaldo y dijo que esta es la región que necesita más apoyo para la gente humilde, la gente pobre pero además el que sea originario del sureste del país, le permite establecer un mayor compromiso con Chiapas que junto con Tabasco son los caminos más bellos de México para el bien de todos y primero los pobres.





Para cumplir con ese propósito es importante que no haya corrupción puesto que el dinero es del pueblo, no puede quedar en unas cuantas manos, se procura que alcance para todos, 25 millones de personas en el país reciben cuando menos el apoyo de un programa de bienestar, 3 millones más reciben también apoyos directos porque son maestros, médicos, enfermeras, marinos, soldados o servidores públicos, a los que no les llega de manera directa los presupuestos públicos también se benefician, explicó.

Vamos avanzando, ya inauguramos la primera etapa de la refinería Dos Bocas en Tabasco con casi 30 mil trabajadores en 600 hectáreas para producir gasolina para que el petróleo no se venda cruda, la política es que la materia prima se procede en México para que podamos ofrecer a buen precio las gasolinas, el país es de los países donde cuesta menos la gasolina, explicó López Obrador.

En estas obras como la del aeropuerto, el Tren Maya de mil 550 kilómetros entre otras nos beneficiamos en que haya paz, si se atiende a la población se va a serenar el país, no se va a enfrentar el mal con el mal, la paz es producto de la justicia, por ello en Bochil se apoya a 14 mil 739 beneficiarios de los distintos programas sociales en 8 mil 407 viviendas en Chiapas con un millón 351 mil 023 viviendas y los beneficiarios de los programas son un millones 444 mil, explicó el mandatario por qué los estados más marginados son este estado junto con Oaxaca y Guerrero.





Por ello, dijo, las sucursales bancarias permiten a los beneficiarios el acceso directo y sin intermediarios para la entrega de sus recursos, solamente la tarjeta de esta manera recibirá lo que por derecho le corresponde, es apenas una recompensa para los adultos mayores para que puedan vivir con un poquito de holgura, de emoción y lo mismo para personas con discapacidad, becarios, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, producción para el bienestar.

Para ir a cobrar en Chiapas tardaban en llegar dos horas, tres horas, estaba cerrado o no llegó el dinero, ahora no se necesitará caminar mucho, serán 210 sucursales en el estado que ayudarán a que todos reciban los beneficiarios, casi 3 mil sucursales en el país, este año serán más de dos, construidas por ingenieros militares, para mediados del 2023 serán 2 mil 700 debidamente equipadas, la inflación aumentó el transporte marítimo, los barcos cobran 10 veces más por transportar la mercancías, el asunto que nos está pegando es mundial, primero la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo.

A finales de septiembre del 2024 vamos a entregar el gobierno y no deben preocuparse los beneficiarios porque los programas los estamos dejando bien amarrados, no hace falta la reelección, sufragio efectivo no reelección, va a haber relevo, pero ya está en la Constitución el derecho a la pensión de los adultos mayores , discapacitados y becas para familias pobres, año con año tiene que ir aumentando, explicó López Obrador.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dijo que se está haciendo realidad la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, para beneficio de los servicios financieros de la población con esto se genera satisfacción para el pueblo, este banco va a ayudar para tener más productos financieros, el estado es la población que menos bancarizada está.

El pueblo tenía menos posibilidades para el beneficio del ahorro y de créditos y cada vez en el estado la gente vive con más calidad gracias a las iniciativas del gobierno federal, valoramos el respaldo a las gentes más humildes en el estado, con este tipo de obras en el país se está consolidando la cuarta transformación de la vida pública de México.

Por su parte, el director del Banco del Bienestar, Victor Lamoyi dijo que en este estado se inauguran 14 sucursales nuevas de la institución, recientemente se habían inaugurado 26 y suman ya 57 las que tiene el estado y se trata de un impulso para el bienestar, son muchos los municipios beneficiados con las 52 sucursales operativas, 31 nuevas sucursales en el país que se ponen en servicio, con lo que suman casi 600 las que se han puesto en operaciones 2021 y 2022.

Se atenderán a los beneficiarios de todos los programas sociales, todos tendrán su tarjeta y su cuenta bancaria para que puedan sacar su dinero cuando así lo decidan, más de 25 millones de familia en el país te darán su tarjeta de la institución bancaria puesto que se trata de que no haya intermediarios que les cobre intereses a la gente que necesita sus recursos para mejorar sus condiciones de vida, tenemos un banco muy sólido y muy fuerte y será fundamental para el desarrollo de la economía, añadió.

En su momento, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval explicó que se entrega esta sucursal de las 210 que habrá en Chiapas, 143 terminadas y 49 en proceso de construcción con un trabajo colaborativo de la federación, estado y municipios en estrecha coordinación, el avance en el país es del 57 por ciento en la construcción de las sucursales de todo el proyecto del que se dispone para la atención en todos los estado.