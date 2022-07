Pueblos y comunidades indígenas esperan arribo de AMLO a Bochil, Chiapas

Los pueblos y comunidades indígenas ya esperan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la cabecera municipal de Bochil, dónde pondrá en servicio una sucursal del Banco del Bienestar, que atenderá a la población de la zona, preferentemente a los beneficiarios de los programas sociales.

El Delegado de los Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, dijo que esta sucursal forma parte de un paquete que se pone en servicio este fin de semana en Chiapas, al final del año serán unas cien sucursales que estarán en servicio en el estado, la construcción de las instalaciones bancarias está en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.





También puedes leer: Chiapas sin ley, no hay solución a conflictos en diversos municipios





"Han realizado un trabajo muy eficiente, no solo en Chiapas sino en todo el país, la sucursal de Bochil estará atendiendo a más de 25 mil personas, en todos los programas sociales suman un millón 800 mil beneficiarios en el estado, que en el 2021 ejercieron un monto superior a los 34 mil millones de pesos".





#Local | El Delegado de los Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos ya se encuentra en Bochil para la inauguración de sucursal del Banco Bienestar pic.twitter.com/RhXfFraygb — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 8, 2022





Águilar Castillejos dijo que para este 2022 se superarán las cifras en razón de que en todos los programas hay nuevas incorporaciones, además, hubo aumento en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, ahora de 3 mil 850 pesos la ayuda bimestral, ahora estamos en periodo de pago a aproximadamente 400 mil adultos mayores en el estado.

Mencionó que los programas de bienestar están blindados y no pueden ser utilizados con fines políticos, no tendrán ningún tinte político, libres de condicionamientos, son entregados de manera directa sin intermediarios, todos los programas no son sujetos ni a cooperación, ni a apoyos, ni a cuota de recuperación, ni a nada.

En el estado en el sexenio se van a construir más de 600 sucursales del Banco del Bienestar, dispersas en la mayoría de los municipios para atender no solo a los beneficiarios de los programas sociales, sino a todas las personas que deseen tener ahorros y otras acciones en la institución bancaria.