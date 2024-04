Hombres no se aplican la vasectomía por machismo: opinión ciudadana

Uno de los principales problemas por lo que los hombres actualmente temen realizarse el procedimiento de vasectomía es por el tema del machismo, esto ante los mitosque se tienen al realizarse el procedimiento, así lo han mencionado los hombres en la capital chiapaneca.

Ante ello al realizar un sondeo sobre el tema con hombres jóvenes, hubieron opiniones diferentes aunque coincidieron que es por un tema machista, entre ellos Benyus Bravo, quien mencionó que este tratamiento es viable, es una alternativa para la planificación familiar, aunque mucho hombres por los mitos de que perderán potencial sexual no se lo aplican.

"En mi opinión, creo que es un tratamiento muy viable para quien quiera y decida hacerlo. Creo yo que no hay ningún, no hay ninguna realidad en el, los mitos en cuanto a que el hombre pierde su debilidad o pierde su potencia, en ese tipo de las, eh relaciones, por el estilo, no creo que sea cierto.

Así también otro de los jóvenes de nombre Juan Alberto, mijo que quizás algunos tema por el machismo o porque piensan que ya no van a poder tener relaciones sexuales.

Finalmente un joven de nombre Alejandro Palacios, mencionó que es un tema de masculinidad, pues piensan que ya no van a eyacularte o se les quita la hombría al contarles el conducto seminal, aunque si se habla entre pareja esto puede ser viable para la planificación familiar.

"Pues yo creo que es un tema de masculinidad No es importante, pero quizá para la planificación familiar y entre la pareja si se habla, yo creo que, si llegan a un acuerdo, yo creo que si".

Es por ello que concluyeron que por tal motivo no están dispuestos algunos hombres a aplicarse la vasectomía, aunque de acuerdo a especialistas, estos mitos que se tienen son falsos, por lo que siempre se deben buscar clínicas reconocidas y confiables para aplicarse este procedimiento.

