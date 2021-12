Luego de 4 meses en prisión, sale en libertad guerrero Zulú

Tuxtla Gutiérrez. José Luis Sánchez Huerta conocido como el "Guerrero Zulu", salió en libertad luego de que, hace cuatro meses, lo pusieran a disposición de las autoridades y trasladado al penal de El Amate en el municipio de Cintalapa por el delito de Asalto con Violencia.

Familiares informaron que el ex deportista de lucha libre y activista social, logró su libertad el pasado 1 de diciembre; sin embargo, no han aclarado si fue por motivo de su estado delicado de salud, motivo por el que la familia pedía su liberación, o porque se comprobó que no cometió el asalto.





Leer más: Integrantes de la UNTA exigen al Congreso del Estado libertad del "Guerrero Zulú"





Desde su detención, el pasado 29 de julio, tanto familiares como estudiantes normalistas y, la semana pasada, miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), encabezaron marchas para exigir la libertad del ex luchador de 63 años de edad, pues denunciaban se trataba de una injusticia

El “Guerrero Zulu”, también líder del Mercado de los Ancianos de la capital chiapaneca, fue acusado de delito de robo con violencia en agravio de Abraham Ignacio García Ayala, ocurrido en septiembre del 2016.

Martha Emilia Sánchez Juárez, hija de Sánchez Huerta, aseguró que la carpeta de investigación estaba plagada de inconsistencias, pues la víctima no acudió a la audiencia sobre la denuncia interpuesta; además que solo presentó como identificación, para iniciar la CI, únicamente una cédula, cuya dirección no existía.

Después de 4 meses los familiares del guerrero Zulu por fin pudieron reencontrarse con su familiar/ Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Por otro lado, en el expediente no se mencionaba que el supuesto robo había sido con violencia, por lo que, dijo, que el delito posiblemente había sido fabricado y, por consiguiente, su padre era un “preso político”.

“No existe el demandante, ni los testigos y no vemos que haya secuencia. Ahí está encerrado, sin deberla ni temerla. Mi papá es deportista, respalda las luchas sociales, es buena persona”; dijo Martha Emilia, el pasado 2 de septiembre ante un medio nacional en el marco de una manifestación en la fuente Diana Cazadora, al oriente de la capital chiapaneca.

Será el próximo martes que la familia de “Guerrero Zulu” abunde sobre el caso de su padre; pues ante la nula respuesta de hacerle justicia, en las últimas movilizaciones pidieron que por lo menos, por motivos de su salud, lo dejaran en libertad.