Maestros de la CNTE en Chiapas, cuestionan nuevo modelo de enseñanza

Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informara sobre el inicio del ciclo escolar 2020 - 2021 bajo la modalidad a distancia, en el que a través de las televisoras públicas y privadas se impartirán los contenidos educativos, docentes en Chiapas cuestionaron este modelo de enseñanza, del que aseguran, el aprendizaje de los niños y jóvenes no será como el que reciben en los salones de clases.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





El representante de las bases magisteriales de la sección 40 del CNTE, David Guzmán, dio a conocer que es imposible educar al niño a través de programas de televisión y de radio, por lo que consideran que una vez más será una estrategia fallida.

Dijo que el gobierno a través de las televisoras quiere hacer la domesticación del pueblo mexicano al implementar la educación virtual o a distancia con lo que buscan dejar a un lado a los maestros, quienes son la pieza importante en la vida educativa, la vida práctica y la verdadera enseñanza de los niños y jóvenes.





Guzmán señaló que los principales desafíos y retos en el estado de Chiapas, donde impera la pobreza, es que un alto porcentaje de las familias no cuentan con un televisor, además de que la radio en la frontera mexicana tiene muchas interferencias por la cercanía con el vecino país y esto complica que se tengan las herramientas con las que pretenden poner en marcha el nuevo ciclo escolar.

Incluso hay comunidades recónditas en la Costa - Soconusco o enclavadas en la zona norte en donde no cuentan con energía eléctrica o donde el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad es deficiente, por lo que será un obstáculo para que los niños y jóvenes reciban sus cátedras.

El docente consideró que otro problema es que los padres de familia ya no estarán en casa para apoyar a sus hijos en los cursos virtuales porque han regresado a sus labores, por lo que al no esperar a que inicie un curso de manera normal con la mayoría de alumnos se estará provocando mayor deserción escolar.

"Hoy pretenden continuar educando a los alumnos a través de televisoras, internet o medios de radio que probablemente tengan la voluntad, pero la voluntad es diferente a los resultados, porque solo transmitirán contenidos de libros pero no una real enseñanza con explicación y verificación del entendimiento", sostuvo.





Finalmente mencionó que las bases magisteriales de la CNTE consideran que las clases se deben iniciar cuando haya verdaderas condiciones de salud y no realizar acciones que no pueden implementarse al menos en Chiapas donde existe marginación y marcada pobreza para la implementación de internet, televisión y radio, ya que en la zona rural no se cuenta con estas posibilidades.

Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur