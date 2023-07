Maestros jubilados demandan mejor servicio de salud y seguridad social en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Unos 11 mil maestros jubilados del sistema educativo estatal han expresado su insatisfacción con los servicios de salud proporcionados por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). Ante el quebranto financiero superior a los 3 mil millones de pesos en los últimos años y la inadecuada administración de los recursos públicos, han decidido formar el Frente Democrático de Jubilados y Pensionados para defender sus derechos a la seguridad social.

El representante Martín Ibarra Ibarias expresó en una entrevista durante una manifestación en el centro de Tuxtla Gutiérrez que la crisis económica del ISSTECH se agravó desde 2006 con la llegada del gobierno de Juan José Sabines Guerrero. Según él, la institución fue utilizada como una caja chica para desviar recursos de la administración pública, y la seguridad social sufrió las consecuencias de manera terrible.

A lo largo de los años, esta situación se ha vuelto cada vez más compleja. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018), la realidad fue especialmente crítica, con los trabajadores al servicio del gobierno estatal sin seguridad social y los jubilados y pensionados en una situación aún más precaria. En la actualidad, la atención en el ISSTECH es deplorable a pesar de los descuentos de más de 2 mil 500 pesos que se realizan a través de la nómina, según relató Ibarra Ibarias.





"El Dr. Simi es nuestro ISSTECH, no el ISSTECH real. No cuenta con especialistas ni medicamentos, tenemos que comprarlos. Además, durante la pandemia del Covid-19, nos quitaron el edificio de la Clínica en Tuxtla Gutiérrez y nos dispersaron en diversos hospitales que son un verdadero desastre. Este desplazamiento se hizo para convertir la Clínica en un centro de atención a la pandemia. Deseamos que los servidores públicos sean sensibles. Los maestros no estamos pidiendo aumentos ni beneficios especiales, solo queremos que se cumpla con lo establecido en materia de seguridad social", declaró Ibarra Ibarias.









La atención médica es general y no especializada. Los jubilados y pensionados han dejado de acudir al ISSTECH desde hace muchos años debido a la falta de servicios adecuados y han tenido que buscar alternativas por su cuenta. En esta situación de indefensión, nadie hace nada para mejorar la atención médica. Ibarra Ibarias insistió en que la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener la mejor salud en Chiapas y de mejorar los servicios a través de la universalización es completamente falsa. Incluso con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tampoco sienten esa seguridad social, ya que un seguro privado puede costar entre 11 mil y 13 mil pesos al año, con costos adicionales de hasta 22 mil pesos para una atención facultativa sin cobertura especializada.





La exigencia principal de los jubilados es recibir una seguridad social de calidad, incluyendo una pensión digna, una tabla salarial actualizada y el pago en salarios mínimos, que actualmente tiene un valor superior a los 200 pesos, en lugar de utilizar la Unidad de Medida y Actualización, que tiene un valor inferior a los cien pesos. Asimismo, demandan justicia y transparencia en la publicación del tabulador salarial.

El Frente Democrático de Jubilados y Pensionados busca hacer frente a la inoperatividad de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido incapaz de garantizar los derechos de seguridad social de los maestros jubilados. Los manifestantes esperan que sus demandas sean escuchadas por las autoridades y que se tomen medidas concretas para mejorar la atención médica y la seguridad social en Chiapas.