Sin esclarecer el feminicidio cometido en Escuela Primaria David Gómez en Tuxtla Gutiérrez, perteneciente a la zona escolar 055 sector educativo 05, en la 12 calle poniente entre cuarta y quinta avenida norte, Paola Jazmín Ocampo Alcázar estaría cumpliendo este viernes 11 de agosto 37 años de edad, fue encontrada sin vida el 7 de diciembre del 2022 en una cisterna de este plantel educativo, tras ocho años de servicio.

Madre de Paola Jazmín víctima de feminicidio marcha exigiendo justicia para su hija / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la entrada principal del plantel educativo se encuentra un moño de color negro, ahí estuvo una vez más su señora madre, doña Flor Emilia Alcázar Coutiño, no descansa de pedir justicia, dice que irá hasta las últimas consecuencias, la mañana de este viernes colocó un ataúd de color negro en la entrada de la escuelas, sobre el una lona con la fotografía de su hija Paola Jazmín, con las leyendas ni una más, justicia para Paola.

Junto al ataúd una cruz de coloso rosado ojalá leyenda Justicia para Paola, en la puerta de entrada del plantel una loca con la leyenda Estado Feminicida, una imagen de Paola Jazmín, y la leyenda: "Pido justicia para mí y todas las asesinadas. Ni una más", Escuela Primaria Federal David Gómez, entrega a los asesinos que me quitaron la vida, acabaron con mis ilusiones y proyectos de vida. Otra loca decía Justicia para Paola, ninguna más, "Primaria Asesina".

Había tres pequeñas cruces más, una de ellas: Justicia para Paola, una más, con el nombre de Jade, de una víctima más de feminicidio, y otra con el nombre de Karla, también víctima de feminicidio, además de una fotografía de Paola sin leyendas, otra loba con la imagen de pie de Paola Jazmín, con alas, con leyendas que dicen "mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio', gritamos: por las que no estan, por las que aún estamos y por las que vendrán.

"A mi hija me la mataron, me la mataron aquí, adentro, la escondieron, revisamos la cisterna el día 7 de diciembre no había nada, resulta que el día 8 de diciembre la encontramos en la misma cisterna sin vida, seguramente la mataron y la escondieron y la tiraron después en la cisterna, no hay justicia, no hay nada de justicia, no hay indicios de esclarecimiento en la Fiscalía General del Estado", afirma su señora madre doña Flor Emilia Alcázar Coutiño.

Este día tras colocar dls ramos florales y un globo junto al ataúd ataúd y las cruces, insiste que los asesinos está aquí, señalando a la escuela, reitera una y otra vez, están aquí", y muestra la puerta principal de la Escuela Primaria David Gómez donde ingresaba su hija de lunes a viernes para realizar sus labores, y confirma que su carpeta de investigación ha pasado a la Fiscalía General de la República, debido a que en el fuero común no había avances.

Dice que el personal docente tiene mucho que decir y desea que se lo digan a ella, frente a frente, cara a cara, su hija era una mujer de bien, trabajadora, se levantaba temprano, se alistaba para llegar temprano a su centro de trabajo y acá me la mataron, declararon las y los trabajadores en la Fiscalía General del Estado pero no hay avances, nunca me comentó que hubiera problemas con el personal, si me lo hubiera dicho no lo habría dejado que siguiera trabajando acá, o a lo mejor no me quiso decir nada para no preocuparme.

Doña Flor Emilia Alcázar Coutiño reitera que ante la impotencia por no encontrar justicia solo encuentra consuelo en Dios y en el llanto, no dejará de llorar nunca por la perdida de su hija, mientras los responsables del feminicidio están libres y en la impunidad, debido a jueces, fiscales y magistrados que no ha en bien su trabajo para castigar a los responsables.

A los padres de familia de la Escuela David Gómez les pidió "cuiden a sus hijos aquí hay asesinos".