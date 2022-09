Marchan trabajadores de Salud en Tuxtla, piden transparencia en elecciones internas

Un sector de la base trabajadora de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) se manifestó está mañana en contra del dirigente sindical recién electo, José Luis Díaz Selvas, por considerar que no representa los intereses de la mayoría, el proceso interno no está resuelto, se ha impugnado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no tiene toma de nota y no puede apoderarse de los procesos para los relevos en las trece subsecciones en el estado, enfatizó la doctora Dey Damián González.

Puedes leer: Manifestación en el tramo Oxchuc-San Cristóbal, exigen elecciones para nuevo presidente

Explicó que se ha iniciado el proceso de elección de las dirigencias en las trece subsecciones, se ha realizado en Comitán de Domínguez, y la exigencia es que la limpieza, transparencia, no corrupción, ni impunidad, queremos transparencia y que en todo momento sean las bases en plena libertad y en unidad quienes decidan, no los cacicazgos, vamos a alzar la voz y defender los derechos de los y las trabajadores.

Pidió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) defender los derechos de los agremiados en Chiapas, primero demandamos respuesta contundente por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, estamos en espera de las siguiente subsecciones, y el mensaje a las autoridades nacionales es que presten atención a los procesos internos en Chiapas, Díaz Selvas no ha ganado, no tiene toma de nota.





Pidió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) defender los derechos de los agremiados en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En los procesos de elecciones en las secciones tienen que ser democráticas, no deben ingresar personas, ni sindicatos antagónicos, nos parece que la elección debe ser libre para todos los trabajadores sin violentar los estatutos, si la impugnación no nos favorece regresamos a trabajar a nuestros centros de trabajo, pero tenemos que caminar en unidad, no represión a la quienes contra quienes no comulgamos igual o somos diferentes.





Demandan trabajadores de la salud limpieza en el proceso de elección interna estatal y en las trece subsecciones sindicales, expuso Dey Damián González / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las subsecciones sindicales a elegir se ubican en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Pichucalco, Motozintla, Tapachula, Palenque, Yajalón, Huixtla, Arriaga, Tonalá, Villaflores y Hospital Bicentenario, por ello, unos mil compañeros manifiestan su inconformidad contra quienes quieren apoderarse de las trece subsecciones, y demandan limpieza, recalcó Damián González.

Se trata de que haya piso parejo para todos, no a las imposiciones, respeto a la bases, condiciones generales de trabajo, que se respeten los derechos y quién quede al frente de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud respete las demandas que se recibieron de los trabajadores en todo el estado durante el proceso interno del mes anterior, añadió.









La concentración de los trabajadores de la salud en la Plaza del Mariachi en la octava sur y tercera oriente con el reparto de playeras y gorras, era más de 500 sindicalizados, la acusación era en contra de José Luis Díaz Selvas, recién electo secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA).

Díaz Selvas estuvo por nueve años al frente de esa sección sindical, en los últimos tres años la dirigencia la ocupo María de Jesús de los Santos Espinosa, el proceso interno del mes anterior se postuló de nueva cuenta y ganó la elección para ocupar por cuatro periodo en los próximos tres años.