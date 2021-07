Médicos y enfermeras denuncian falta de equipo de protección en clínica Covid Poliforum

Tuxtla Gutiérrez. – Personal Adscrito a la Clínica de Atención Respiratoria de COVID-19 Poliforum, en la capital del estado, denunciaron desabasto de equipo de protección personal (EPP) como guantes, gorro y cubrebocas, para ingresar y laborar al interior del bunker.

El personal, en su mayoría pertenecientes al área de enfermería, que se encontraban a las afueras de la Clínica Poliforum, sostenían pancartas en los que exigían a las autoridades de salud cumplir con el equipo básico de protección, medicamentos e incluso jeringas.

“Tenemos miedo de contagiarnos y que la clínica se quede sin el personal necesario para atender a los pacientes porque no tenemos los materiales necesarios. Hay compañeros que presentan síntomas del Covid-19”; dijo Brenda Audelina Gómez Robelo, enfermera adscrita desde hace un año, a la Clínica de Atención Respiratoria de COVD-19 Poliforum.

“Mis compañeros de la guardia no han podido entrar a laborar, los de la guardia nocturna siguen ahí adentro porque nosotros no podemos entrar solamente así, necesitamos las batas, las botas, los gorros, los cubrebocas para poder entrar y realizar ese cambio de guardia. No nos han dado nada y no podemos entrar”; agregó.

Gómez Robelo detallo que quienes se manifestaban en ese momento afuera del bunker no era solo para denunciar, sino también que no era posible entrar al edificio, ya que, si no se tiene las medidas de protección necesarias, por protocolo no pueden laborar. “Nosotros para trabajar no usamos debemos tener el equipo necesario, de lo contrario nos ponemos en riesgo”.

Luego de estar afuera una hora afuera de la clínica, fueron llamados para entablar un diálogo, por lo que el personal accedió.













Respuesta de la SS

Por su parte, tres horas después, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que precisó que “existe disponibilidad de medicamentos, insumos y equipos de seguridad personal, para garantizar atención a la población que requiera atención hospitalaria en la red de unidades respiratorias de la entidad”.

“La dependencia estatal reconoce al personal que hace posible la atención de pacientes; recurso humano que ha sido imprescindible para hacer frente a una enfermedad que continúa amenazando la vida de la población, de ahí la importancia de dotarles lo necesario para su desempeño”.

“De acuerdo con el plan de abasto de la Secretaría de Salud, existe programación y suministro de lo necesario para garantizar la protección del personal y el tratamiento del paciente, lo que ha permitido que Chiapas se ubique como el estado con menor tasa de mortalidad, según indicadores nacionales”; dicta el comunicado de las autoridades de Salud en el estado.

Asimismo, reiteró que el aumentos de casos de contagios por el virus SARS CoV 2 es a nivel local, nacional y mundial, por lo que hizo un llamado llamado a la población a no automedicarse, notificar síntomas a las líneas COVID o acudir a su institución médica para recibir atención oportuna y evitar hospitalización; así como a aplicarse la vacuna de acuerdo al grupo de edad, con el fin de reducir el nivel de gravedad o fallecimiento por la enfermedad.