Miembros del Suicobach volverán a marchar ante falta de respuesta

Ante la cerrazón al dialogo y falta de respuesta a sus demandas y reclamos por parte de la dirección general, los miembros del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) marcharán nuevamente este martes en las calles de Tuxtla Gutiérrez y realizarán un plantón en Palacio de Gobierno.

A pesar de haber sostenido una reunión con las autoridades del gobierno del estado y de la dirección general del Cobach, se mantiene en la postura de no dar reconocimiento a la dirigencia sindical, desacatando a la misma Secretaría del Trabajo que determinó la prórroga y vigencia a las directivas actuales de sindicatos de todo el país en tanto no se realicen las asambleas para elegir una nueva en términos democráticos con voto directo, personal, libre y secreto, esto implica que la actual directiva del SUICOBACH mantiene su vigencia.

En entrevista miembros del comité directivo estatal del SUICOBACH encabezados por el dirigente Víctor Manuel Pinot Juárez y los presidentes de las comisiones de Vigilancia y de Justicia: Miriel Orella Méndez y Abraham Gedeón, lamentaron que se esté dando una represión silenciosa en contra de los trabajadores, haya acoso laboral para evitar la protesta y la suspensión de actividades que se mantiene.

De acuerdo a la secretaria del Trabajo se eliminaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se dio lugar al organismo autónomo del Centro federal de Conciliación y Registro que se encargara de la conciliación pero también de todos los registros sindicales tanto federales como locales y depósitos de contratos colectivos con nuevas reglas para garantizar la libertad y la democracia para sean los trabajadores que decidan quien los representa frente a los empleadores en una negociación colectiva

La postura y reclamo de los trabajadores a las autoridades educativas del Cobach es que den cumplimiento a los movimientos escalafonarios, prestaciones incumplidas y la dispersión de cuotas sindicales que la institución mantiene retenida indebidamente y que los trabajadores han dispuesto para la vida activa del sindicato y que pertenecen al sindicato.

Lamentaron que por esta situación haya afectaciones a los alumnos de la mayoría de los 338 planteles con 93 mil alumnos en la que laboran más 4 mil sindicalizados y de los que la gran mayoría han confirmado su participación en la marcha.





El llamado a la autoridad es la atención al problema y no cerrarse al dialogo, Chiapas no puede ser diferente al resto del país donde existen sindicatos de los colegios de bachilleres a los que si se les ha dado el reconocimiento jurídico derivado a la extensión que obligó la pandemia tal y como se publicó en su momento en el Diario Oficial de la Federación y que en la entidad la Dirección General encabezada por Nancy Leticia Hernández Reyes no acata.

Se informó que se tiene programado que a partir de las 10 de la mañana del punto de reunión en las inmediaciones de la dirección general el contingente marche hacia palacio de gobierno en el centro de la ciudad capital.