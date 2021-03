Norma Rodríguez trabaja de manera altruista con niños de escasos recursos

Norma Neri Rodríguez Moguel es una joven mujer que ha decidido dedicar la mayor parte de su tiempo al trabajo altruista con niños pobres y necesitados, señala que su idea es crear conciencia y despertar el interés por hacer las cosas bien y les ayude a tener una mejor vida.

Ella trabaja con niños de 4 a 14 años, sin niños pobres que viven en asentamientos irregulares y que carecen de una buena alimentación para su sano desarrollo "la idea es que ellos conozcan aspectos y situaciones de la vida, que vean que hay opciones de salir adelante haciendo bien las cosas, es ofrecerles una alternativa de una vida sana cuando sean adultos" señala.

Con su organización denominada "Germinando Huellas con Amor", busca a través de clases inculcar principios, valores y cultura, para los más de 40 niños que atiende dándoles alimentación a estos niños de bajos recursos.

Ya dimos el primer paso que es iniciar, ahora vamos a tocar puertas para obtener más ayuda

"Se fomenta la integridad familiar así como destacar sus propias habilidades, se realizan actividades que refuercen sus valores y educación, trabajo de campo como la siembra de hortalizas, la alimentación concierne a un espacio de comedor donde ellos reciben sana alimentación y nutricional, esto consiste en darles desayunos y comida, también llevamos un control en su talla y peso con un especialista que apoya mi iniciativa" , afirma en entrevista.

Agrega que ella busca dar "apoyo incondicionalmente al desarrollo de la niñez de escasos recursos, donde la prioridad es dar alimento con gran valor nutricional a niños, Integrar y equipar las cocinas comunitarias donde se les dé alimento de manera gratuita involucrar a los padres de los niños en la elaboración de los alimentos".

Municipios Niños migrantes beneficiados con beca Benito Juárez

Su iniciativa dice que tiene muchas expectativas "crear un huerto en cada cocina comunitaria donde los niños y los padres aprendan y cuiden de este, enseñar a los padres elaborar alimentos con alto valor nutricional con ingredientes de la región, fomentar los valores y principios culturales que se han perdido, así como desarrollar sus habilidades artísticas".

Por ahora ha iniciado hace pocos meses, ya trabaja con niños de la zona sur poniente de la capital chiapaneca, ha adecuado un espacio en su casa unidad en el fraccionamiento Real del Bosque y está en busca de maestros de música para darles más opciones a sus pequeños de desarrollar sus habilidades.

Añade que recibe cierto periodo de tiempo ayuda del Banco de Alimentos y con ello les prepara desayunos, los niños llegan en un horario específico de acuerdo a su edad y reciben "sus clases", la idea es detectar habilidades y talentos para que estos niños se alejen de los vicios, malos hábitos y las drogas cuando sean adolescentes.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas

"Por eso el nombre de mi organización, busco crearla como asociación, estamos trabajando en ello, pero como es una actividad altruista no contamos con recursos, de hecho yo no solicito ningún recurso a los niños y familias que son beneficiadas, solo les pido que no dejen de asistir a sus clases, comen bien y si la dotación que recibimos es abundante, les damos frutas y alimentos para que lleven a casa las madres de familia", explica.

Es madre de dos hijos, ya es abuela y su hijo menor estudia en la preparatoria "decidí realizar esta labor porque he encontrado una vocación por ayudar, una sensación de paz y tranquilidad al ver qué puedo hacer mucho por los que necesitan, son familias pobres y el único camino que tienen estos niños es o la delincuencia o los vicios, por eso buscamos inculcar valores, cuidado al ambiente, el respeto a los demás y motivarlos a salir adelante con trabajo, estudio y ganas de ser alguien en la vida".

Es madre soltera, cuida sus papás y se da tiempo para realizar esta noble labor "mientras pueda hacerlo seguiremos adelante, es difícil porque no se puede obtener la ayuda necesaria, pero no es imposible, ya dimos el primer paso que es iniciar, ahora vamos a tocar puertas para obtener más ayuda, queremos crecer y sé que hay más personas como yo que le gusta ayudar,".