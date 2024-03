"Una agonia cruzar Chiapas hacía el sueño americano": Personas migrantes

Local Tuxtla vs Tapachula: ¿Cuáles son los mejores hot-dogs de Chiapas?

Migrantes varados en Tuxtla Gutiérrez narran lo peligroso que es pasar por Chiapas en su ruta hacia los Estados Unidos, al estacionamiento de Plaza del Sol en la quinta norte al poniente de la ciudad donde se encuentran, en horas de la madrugada han llegado camionetas con personas para acosarlas y ofrecer a las mujeres comercio sexual, mientras que desde Suchiate hasta la capital es el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) "el más grande delincuente, es más peligroso este estado que pasar por la selva del Darién entre Panamá y Colombia".

Te puede interesar: Por inseguridad OCC suspende su servicio en la ruta Tuxtla-Tapachula

Sandra García de Venezuela dice que aquí estamos presos, migración no nos deja salir, a nosotros nos trajeron en autobús desde Ciudad Hidalgo en el municipio de Suchiate a Tuxtla Gutiérrez, desde la llegada a Chiapas nos trataron mal porque tengo un niño especial y nos dijeron que no atienden a personas enfermas, ella es soltera, viaja con seis menores, el mayor de 17 años, se burlan de nosotros, afortunadamente a mi nomme secuestraron como les ocurrió a otros con los que viajábamos allá antes de llegar a Tapachula.

Local Calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez aceptable afirma la Secretaria de Medio Ambiente

Nos negaron documentos en Suchiate, en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez a dónde nos trajeron en autobús nos bajaron en la oficina del Instituto Nacional de Migración en la cuarta calle oriente entre 15 y 16 sur pero nos negaron documentos, nos pidieron dispersarnos en las calles, ya en el estacionamiento de la Plaza del Sol su menor hijo de 10 años fue al balo y llega un agente de migración y lo aventó como una basura con el pretexto de que se tenía que lavar las manos, pero además, en horas de la madrugada al estacionamiento han llegado camionetas con personas a ofrecer comercio sexual a las mujeres, narró.

Salió de Venezuela hace seis meses y medio, por su delicado estado de salud regresó desde Oaxaca a Honduras para ser operada por un tumor en la cara debido a que en México ninguna institución la ayudó, ahora un poco recuperada ha retomado la ruta, quiere llegar a la Ciudad de México, busca la regularización, aquí en Tuxtla Gutiérrez no se siente segura, quiere llegar a los Estados Unidos de América, aqui hay acoso en contra de las mujeres para prostituirse.

Mientras tanto, Angy Hernández, que salió de Venezuela el 10 de febrero quiere llegar a los Estados Unidos de América, ha pasado dificultades, se ha enfermad su niño de seis años, va acompañado de su esposo Armando Peña, el acoso del personal del INM los ha obligado a caminar muchos kilómetros bajo el sol y altas temperaturas, la violación de sus derechos humanos ha sido desde que llegaron a Suchiate y luego en la ruta hacia Tuxtla Gutiérrez, no han tenido libertad de tránsito, es un sufrimiento, vamos con el miedo de que nos agarren, de que nos deporten, no tenemos donde dormir seguro, donde comer, ni dinero para comer, nos preocupan los niños, estamos pidiendo dinero, limpiando parabrisas para reunir para el camino, en Venezuela se quedo una niña de 16 años, espera su dinero, es estudiante de secundaria.

Para Evelio Rojas travesar a Chiapas en la ruta con destino a los Estados Unidos de América es peligroso, si bien la selva del Darién entre Panamá y Colombia es peligroso, ahí se me lastimó la pierna, desde hace dos meses que deje el país las cosas no son fáciles, afortunadamente he encontrado personas buenas, a pesar de que hay también personas malas, quiero lograr la meta, dar a mi familia estabilidad, viajó solo, con amigos y conocidos que se hacen en el camino, desde Suchiate los policías del INM nos tratan mal, el malandro es el policía, me desnudaron, me quitaron plata, estaban armados, intimidan, acosa, vendimos todos y perdi en el camino dinero porque me quitaron lo que traía, indigna, es tremenda la actitud, llevo casi dos meses de travesía, de dormir en la calle, de pedir dinero, lo que lo saca adelante es la fe en Dios, en Dios en Jesús y la virgen María.

En tanto que Mica Contreras dice que desde Guatemala hasta Tuxtla Gutiérrez ha sido difícil, al llegar a Chiapas el personal del INM les robó celulares, dividió a las familias, a ella y a sus hijos las trabajo en autobús a Tuxtla Gutiérrez la noche del jueves último y a hombres los llevó para otro lado, perdió a su esposo, no sabe de él, ve problemas para encontrarlo, viaja con dos niños, si no se encuentran y hay la posibilidad de seguir la ruta se irá con los suyos, lo más difícil no es la selva del Darién es Chiapas, la esperanza es que aparezca su esposo en Tuxtla Gutiérrez donde el INM les ha pedido que se dispersen.

Finalmente, Greisy Vázquez cuenta que el INM los detuvo Suchiate en la frontera con Guatemala hace 15 días y los trajo en autobús a las oficinas de Tuxtla Gutiérrez, los hizo firmar documentos y les pidió dispersarse en la ciudad, viaja con su padrastro, su esposo y dos hijos, la meta es Estados Unidos, salió de Venezuela haya dos meses, no ha sido fácil, salieron con poca plata, aquí en el estacionamiento de Plaza del Sol nos quedamos, esperamos reunir 25 mil pesos para viajar a la Ciudad de México, sin contar la comida.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️