Calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez aceptable afirma la Secretaria de Medio Ambiente

La calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez con más de 800 colonias y una población superior a los 800 mil habitantes es aceptable, no es excelente, ni es buena, de acuerdo con un monitoreo, en especial en la zona Metropolitana de Chiapas, dijo el ingeniero Ramón Corzo Toledo, director de Cambió Climático y Comunidad Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (SMAHN).

Precisó que está información generada por la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire en el centro de Tuxtla Gutiérrez nos permite saber que la calidad del aire si bien no es mala, tampoco es buena, hay una contaminación latente en la ciudad, está condición establece ciertas recomendaciones como no realizar ejercicios o activación física en horario de 10 de la mañana a las 3 de la tarde cuando se presentan las más altas temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados.

Cuando la calidad del aire es aceptable se recomienda a las personas sensibles reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, de alguna manera si se realiza deporte o actividades fuera de casa, quehaceres más duros durante el día, hay disminuirlas, como los niños, las niñas, mujeres embarazadas, personas vulnerables cono personas con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios, con asma, disminuir la activación, reiteró.

En la medida que el semáforo va cambiando a mala calidad del aire se aumentan otras recomendaciones a la población, en la medida en que la temperatura aumenta hay mayor posibilidad de generación de contaminación, hay que evitar los golpes de calor y riesgos de desvanecimiento, el ozono es un gas que conforme va pasando el día debido a la reacción que hay con la temperatura y a mayor temperatura hay mayor generación de ozono aumenta los riesgos a la salud, explicó.

Corzo Toledo explica vía telefónica que conforme va pasando el día el que las temperaturas aumenten hay muchas posibilidades de generar gases, vapores y se van arrastrando partículas contaminantes en el ambiente, y la incidencia tanto del calor y junto con la contaminación hace que las personas sientan problemas de mareo, descontrol en la presión y agotamiento durante el día, por lo que si se va a realizar actividades físicas al aire libre hay que hacerlo en las mañanas, en la tarde y en la noche, donde menos riesgos hay de contraer un problema de salud.

Esta condición varía en todo el estado, el arrastre de vientos puede traer contaminación en ciertas zonas, algunas de las problemáticas que se presentan son las quemas agropecuarias, los incendios forestales, y el grado de contaminación va a depender de la zona de los siniestros, y la calidad del aire va a ser diferente de un municipio a otro, sin embargo, Tuxtla Gutiérrez y la zona Metropolitana nos dan el mayor indicio posible de contaminación que se pudiera dar en el estado, de alguna manera el monitoreo es constante en esta región y ayuda a tener una mayor idea de lo que está pasando en el estado, reiteró.

Si la quema o el incendio que se está realizando es el Villaflores la zona hacia donde van los vientos van a generar contaminación del aire, las condiciones climatológicas van a continuar, desafortunadamente estamos en una temporada en que las lluvias se van a retrasar por los efectos del fenómeno natural El Niño, y esto afecta a la generación de lluvias, si no hay precipitaciones la contaminación que se genera es mucho mayor, si hay lluvias las partículas que hay en el ambiente caen al suelo y ocasionan un aire limpio, destacó el experto.

Mencionó que si hay quemas las lluvias nos van a ayudar a qué estas se eliminen, pero esta temporada vacacional a ser difícil y se van a retrasar, por lo tanto presentaremos condiciones de la calidad del aire no muy satisfactoria, se recomienda el no uso del fuego en todos los municipios, disminuir las quemas ayudaría a que la contaminación no llegue a las demás poblaciones, de cada municipio donde se genera está contaminación tenemos condiciones muy elevadas, en Tuxtla Gutiérrez se ven los cielos nubosos, de color blanquisco como si fuera un vapor de agua, sin embargo, es contaminación, cada ciudadano debe ser responsable de lo que hace porque la contaminación elimina nutrientes que nos podrían servir a todos para las cosechas.





