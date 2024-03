A cuatro años del covid, Juan Valdés cuenta su historia

Local Chiapas se suma a la primera jornada nacional de lucha contra el dengue

La pandemia de 2021 marcó a muchas familias chiapanecas, quienes se enfrentaron a diversos escenarios tanto pérdidas como algunos pacientes con secuelas, dentro de estos sobrevivientes se encuentra Juan Valdés Galán, químico de profesión, originario del municipio de Tapachula, pero residente de Tuxtla Gutiérrez, quien llegó a estar en un cuadro de terapia intensiva y salió adelante ante la enfermedad.

En noviembre de 2021 comenzó a tener un cuadro de gripa y tos, por lo que comenzó a tomar los tratamientos que en ese entonces se daban para pacientes con Covid-19, posteriormente no vio mejoría e ingresó a la clínica del ISSSTE, aproximadamente a las 10:00 noche, con una saturación de 55.

Ahí comenzó el calvario, la vida de Juan comenzó a correr peligro cuando en lugar de mejorar por los tratamientos, estaba internado, continuaba y peor, por lo que fue trasladado al búnker de Covid-19 en el Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, ya con una saturacion de 51.

"Llegué a recepción, me checaron los síntomas, me pasaron a terapia intermedia y en cuestión de horas ya me estaban pasando a terapia intensiva, asistido por un ventilador y pasándome 100 litros por segundo de oxígeno para poder mantenerme con vida".

En este lugar cuenta Valdés que se mantuvo 30 días y gracias a la ayuda y atención médica logró salir adelante, aunque en esos días tuvo altas y bajas donde perdió el conocimiento y a veces sus parámetros salían altos o bajos, donde también la glucosa se elevaban.

"Estoy agradecido con Secretaría de Salud, lo que es el Insabi, que siempre estuvieron pendiente de mi salud, yo creo que también era una situación mental donde el apoyo de mi familia fue primordial, la gente que Dios me mandó, las oraciones, no hay con qué agradecerle a toda mi gente, a toda mi familia", indicó.

Juan Valdés, sobreviviente del Covid a cuatro años de la pandemia / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Ante esto, reiteró que es algo que no quiere volver a repetir en su vida, donde fue algo espantoso, las horas que pasaron no se lo desea a nadie, donde no sabes si al otro día vas a estar vivo, solo quería que le dieran de alta y estar con su familia.

"Pasan miles de cosas por tu cabeza, desde que naces, los mejores momentos de tu vida, tu infancia, tus seres queridos, los mejores momentos de tu vida, vi el famoso túnel como si cayera aún precipicio, te vas, no sabes de nada, cobras el conocimiento y ves a todo la gente que está a lado, toda esa gente son héroes anónimos que dieron todo por los pacientes Covid-19 que estuvieron ahí", indicó.

Al faltar cuatro días de su alta, llegó una persona que le dijo que iba a estar bien, hasta ahora no sabe quién es esa persona, solo vio que llegó con unos huaraches, un pantalón de mezclilla y un cubreboca, cuando en ese lugar no dejaban entrar a nadie y además, andaba super protegida y logró disminuir de 100 litros a 95 litros, lo que para él fue como un ángel que llegó a visitarlo.

"Fueron momentos agonizantes en los que pude ver el famoso túnel y de ahí Dios me regresó para seguir haciendo el bien, Dios me mando una compañera de vida que por algo sigo aquí en la tierra, por algún propósito ayudar a mis semejantes y continuar con el legado de mis padres, honro a mi padre porque él me enseñó que no necesitaba dinero para poder ayudar a mi prójimo, solo se necesita amar a Dios y a mi prójimo como a mi mismo", finalizó.

