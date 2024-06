Migrantes gastan hasta seis mil dólares para llegar a Chiapas

Tuxtla Gutiérrez. - Hasta seis mil dólares es el monto que llega a gastar un migrante venezolano para llegar a territorio mexicano, esto con la finalidad de poder tener mejores oportunidades laborales y económicas para subsistir, pues en su país de origen se vive una crisis económica y social qué los obliga a salir para buscar una mejor vida.

En entrevista para este medio, migrantes venezolanos han coincidido en que han gastado entre cinco mil y seis mil dólares para salir de Venezuela y llegar hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto debido a gastos realizados por alimentación y transporte que conllevan en cada país por el que han pasado.

Kenner Rafael Canache Pedrón, quien es de origen venezolano y se ha dedicado a la música para solventar sus gastos en Chiapas, señaló que para salir de Venezuela y llegar hasta Chiapas ha desembolsado más de cinco mil dólares, esto con la finalidad de conseguir el ansiado sueño americano, pues en su país no existen las condiciones para vivir.

Local Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas brinda atención médica y apoyo a migrantes

"Ha sido bastante dinero, creo más de cinco mil dólares tal vez, muchísimo dinero que sí bien hubiese servido para salir de forma legal de Venezuela y entrar de forma legal a Estados Unidos, con pasaporte, visa, pero la situación del país obliga a que uno salga lo más rápido posible, porque si comes no te vistes, sí te vistes no comes".

Por otra parte, Vidaí Monasterio, mencionó que salió de su país juntos con sus dos hijas debido a la crisis económica que se vive en su país. Su estancia en Chiapas la calificó como dura, pues, pese a que constantemente ha recibido apoyo de la ciudadanía, señala que no existen oportunidades para ellos. Así también coincidió en que ha gastado más de cinco mil dólares para llegar hasta Chiapas.

"Aproximadamente he gastado unos cinco mil, seis mil dólares. Yo salí de Venezuela con tres mil quinientos y hasta Nicaragua me llegó, de allí para acá fue trabajando. Aquí, de las personas no nos podemos quejar porque ellos son muy colaborativas, por ejemplo aquí me han dado alimentos, ropa, pero lo que queremos es avanzar".

Lee más: Vecinos exigen atención de autoridades; migrantes invaden colonias de Tuxtla Gutiérrez

En el caso de Luis Alfredo Pérez, señala que salió de Venezuela hace un mes y vente días, tras su llegada a Ciudad Hidalgo fue trasladado por el mismo Instituto Nacional de Migración hacia la capital chiapaneca, donde ha quedado varado y no ha sido atendido nuevamente por el instituto migratorio.

Reiteró en que el gasto que ha realizado para llegar hasta es de aproximadamente cinco mil dólares. Así también mencionó que ahora se dedica a vender dulces y pedir dinero en los semáforos lo que le ha ayuda a costear su estancia en la capital chiapaneca.

Los migrantes señalaron en que su meta es poder llegar a Estados Unidos de América y allí poder establecerse para tener una vida con mejores condiciones laborales y económicas, pues en su país de origen la situación ha sido muy difícil.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️