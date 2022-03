Mujeres, las más presionadas por ideal de belleza

La preocupación por la imagen cada vez afecta a más mujeres y a edades más tempranas, cumplir los cánones de belleza que imponen las grandes industrias condiciona el desarrollo de complejos hacia el propio cuerpo que pueden evolucionar a auténticas patologías de inseguridad.

Las mujeres nos sentimos constantemente presionadas para encajar en un canon de belleza que no siempre es fácil de alcanzar, debemos ser delgadas, pero con formas, sobre todo en el pecho, que debería ser grande, nuestra piel debería ser tersa y firme, da igual la edad que tengas, deberías tener la altura suficiente para que la ropa nos siente como un guante, pero no demasiada como para intimidar al hombre desde las alturas, y por supuesto, siempre deberíamos estar completamente depiladas.





La violencia estética se puede entender como la presión social para cumplir un determinado prototipo estético a toda costa, incluso cuando alcanzarlo supone algún riesgo para la salud mental y física de la persona, el canon de belleza es tan inalcanzable que por mucho que nos operemos, maquillemos o depilemos nunca estaremos del todo a la altura, y si lo estamos, esa violencia estética nos presiona para temer que «nos echemos a perder»

“Fea” es una simple palabra que es capaz de subyugarnos ante un ideal de belleza inalcanzable e impuesto, lejos de permanecer inmutable a lo largo de los siglos, este canon ha ido cambiando con la evolución de las costumbres sociales, en la actualidad, el ideal parece tener distintos rostros, y los estándares de belleza son más diversos y representativos que en el pasado.

La definición de “belleza” es tan diversa como el propio ser humano, pero la obsesión por alcanzarla se ha mantenido constante a lo largo de los siglos





La preocupación por la imagen cada vez afecta a más mujeres y a edades más temprana / Foto; Cuartoscuro

Todavía sigue existiendo un gran muro invisible pero muy poderoso, que limita el desarrollo pleno de las mujeres, esta barrera no es la única, pero quizás sí la más sutil, la más aceptada, y por lo tanto, la más peligrosa, el mito de la belleza es la respuesta al feminismo de un sistema que necesita frenar las ambiciones de las mujeres, cuando ya no hubo abnegación sino anhelos, cuando ya no fue posible el control de las mujeres a través de la maternidad, del cuidado ni de lo doméstico, la belleza obligada se convirtió en uno de los últimos refugios del patriarcado, las mujeres deben ser bellas, los hombres deben poseer mujeres bellas, este mandato sigue triunfando e imponiéndose en la actualidad, ya que las mujeres deben responder a un ideal de belleza, ideal que no es casual, sino que fue fabricado a partir del interés de una minoría con poder

No importa que se venere la delgadez enfermiza, o las curvas artificiales si ambas constituyen una fuente de ansiedad para innumerables mujeres, quizá el futuro depare un mundo sin ideales de belleza, o no, quizá algún día alguien proclame: “La belleza ha muerto., larga vida a la belleza”.

La violencia estética se puede entender como la presión social para cumplir un determinado prototipo estético / Foto: Cuartoscuro