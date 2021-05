445 mujeres renunciaron a candidaturas en Chiapas

Durante el periodo del 27 de marzo al 17 de mayo 445 candidatas a puestos de elección renunciaron a sus postulaciones por diversos partidos políticos, se puede advertir que 27 casos como probables hechos de violencia política en razón de género, en lengua tseltal se dieron 7 orientaciones, en tsotsil 19 y 1 en chol, informó la secretaria Técnica de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Gloria Esther Mendoza Ledesma.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, enfatizó que 334 mujeres fueron atendidas en forma presencial en la Unidad de Género que funciona solo con 4 personas y 111 de forma virtual, debido a que acudieron a las oficinas de los Consejos Distrital Electorales y Consejos Municipales Electorales a presentar sus renuncias, de los cargos que presentaron renuncias son 42 candidatas a presidencias municipales.

Asimismo, 52 candidatas a síndicas municipales, 97 suplencias, 5 candidatas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, 6 candidatas a diputadas locales suplentes de mayoría relativa, 5 candidatas a diputadas locales por el principio de representación proporcional, 9 candidaturas suplentes a diputaciones locales por el principio de representación proporcional.

Durante la reunión con las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Blanca Estela Parra Chávez y el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, la secretaria Técnica reveló que los motivos de las renuncias 125 mujeres aludieron motivos personales, 27 por el cuidado de los hijos, 17 por el cuidado de algún familiar, 26 por la falta de tiempo para competir en la candidatura.

Subrayó que 17 candidaturas fueron registradas por el partido político sin su consentimiento o autorización de las mujeres, 14 renuncias porque el partido político les ofreció otro cargo, 7 mujeres no se consideraron capaces para llevar a cabo la candidatura y el cargo en el caso de que fueran electas, 72 mujeres renunciaron por motivos de salud, 53 mujeres dimitieron a la competencia por falta de recursos económicos, 16 por reestructuración interna en la planilla, 37 se registraron para apartar el lugar, 1 mujer dijo que su religión no le permitía ser candidata.

Ante ello, el consejero Rojo Martínez planteó generar información útil para fututos eventos y procesos electorales, y estar alerta ante posibles nuevas renuncias antes y después de las elecciones del 6 de junio, en tanto la consejera Martínez de Castro León dijo que cada caso debe tener seguimiento especial, debido al supuesto hecho de violencia política en razón de género, los derechos y su integridad de las mujeres sigue estando en grave peligro.

La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, dijo que las mujeres que tienen patrimonio no son las que son postuladas por los partidos políticos, por lo que no hay las condiciones que se desearían para el pleno ejercicio y competencia de las mujeres para el acceso a los cargos de tomas de decisiones, lo cual es desalentador que se hayan realizado postulaciones para rellenar espacios, lamentablemente las mujeres no se han atrevido a presentar denuncias pese a haber sido vulneradas en sus derechos.

La representante de Chiapas Unido, Mercedes León Hernández, reconoció que hace falta que la participación de las mujeres en la política sea en un contexto libre de violencia, así como en materia de empoderamiento económico, hay grandes pendientes para empoderarlas.

Mientras tanto, la representante del Partido Verde Ecologista de México, Olga Mabel López Pérez, dijo que las mujeres no están solas para respaldar el derecho político electoral, Antonio de Jesús Flores Montoya, del Movimiento Ciudadano, dijo que seguimos en la parte álgida del proceso electoral, por Morena, Marco Vinicio Barrera Moguel, expuso que los partidos tuvieron la necesidad de realizar ajustes a sus planillas.