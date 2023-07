A 25 años de la Matanza de Acteal, organización civil exige justicia

San Pedro Chenalhó.- A más de 25 años de la masacre de 45 indígenas y 4 no nacidos en Acteal, perpetrada por grupos paramilitares mientras los afectados se encontraban en ayunas para pedir paz en el mundo, la Sociedad Civil Abejas de Acteal sigue denunciando la impunidad y exigiendo justicia para las víctimas y sus familias. En un escrito emitido por la mesa directiva de esta organización, se señala que su memoria se niega a olvidar los hechos ocurridos en diciembre de 1997.

Los integrantes de Abejas de Acteal apuntan directamente a los responsables de este horrendo crimen, incluyendo a los autores intelectuales, entre quienes mencionan al ex presidente Ernesto Zedillo, el ex gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro y el ex alcalde de Chenalhó Jacinto Arias Cruz. A pesar de los años transcurridos, continúan exigiendo que se haga justicia y que los responsables sean llevados ante la ley.

Una de las principales demandas de la organización es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el informe de fondo sobre el caso Acteal, una solicitud que lleva 13 años sin respuesta. Para las Abejas, este informe es crucial para que se haga una investigación exhaustiva y se identifiquen a los responsables de la masacre, permitiendo así que la justicia prevalezca y que las víctimas encuentren paz y reparación.





Foto: Abejas de Acteal





En su comunicado, las Abejas de Acteal expresan su descontento con la sentencia de 25 años de prisión impuesta al asesino de Simón Pedro, considerándola insuficiente para hacer frente a la gravedad de los hechos ocurridos en aquella tragedia. También denuncian las amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación que aún sufren las comunidades zapatistas por parte de los paramilitares, lo que evidencia que la impunidad persiste en la región.





Foto: Abejas de Acteal





Además, la organización expresa su preocupación por la cancelación de la orden de aprehensión del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien ha sido un defensor de los derechos humanos y ha denunciado activamente las injusticias en la zona. La cancelación de esta orden, según las Abejas, representa una muestra más de cómo las autoridades actúan contra la justicia y favorecen a quienes perpetran la violencia.