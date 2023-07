"No es mi pe..." Alcalde de Copainalá enfurece contra ciudadanos que buscaban reunión

Una intensa discusión tuvo lugar entre el presidente municipal de Copainalá, Javier Eliezer Vázquez Castillejos, y un grupo de pobladores a las afueras de su oficina en la presidencia municipal. Durante el altercado, el alcalde les hizo afirmaciones controvertidas, mencionando que no estaba "rascándose las pelotas" y amenazando con presentar denuncias ante el Ministerio Público (MP) para llevarlos a prisión.

Los hechos ocurrieron cuando habitantes de las colonias La Nueva y El Progreso se dirigieron a la presidencia municipal para tener una reunión con el alcalde sobre una obra pública en proceso. Tras varias horas de espera sin ser atendidos, decidieron "tamborear" la puerta de la oficina del presidente para llamar su atención.

En respuesta, el alcalde salió a los pasillos de la alcaldía y comenzó una discusión acalorada con los ciudadanos, afirmando que tenía a personal de la universidad atendiendo asuntos y que no los recibiría si así lo deseaba. "Cálmense o no los atiendo", expresó a uno de los ciudadanos que lideraba el grupo.









Cuando se percató de que estaba siendo grabado, Vázquez Castillejos mencionó que era bueno que lo estuvieran grabando y advirtió que utilizaría ese material para presentarlo ante el Ministerio Público, acusándolos de "motín" y sugiriendo que podrían ser enviados a la prisión conocida como El Amate.

Las tensiones aumentaron cuando el alcalde declaró: "Están golpeando y están gritoneando, y yo tengo gente aquí de la universidad, y a ustedes no los tengo yo citados... estoy ocupado, si no me estoy rascando las pelotas".

Posteriormente, les preguntó el motivo de su visita, a lo que los pobladores respondieron que era por el tema de una obra, a lo cual el alcalde les informó que el asunto ya estaba resuelto y que no les proporcionaría el dinero en efectivo como ellos solicitaban. Tras concluir la discusión, Vázquez Castillejos regresó a su oficina para continuar con sus actividades.

Finalmente, el grupo de pobladores logró entablar un diálogo con un funcionario del ayuntamiento, a la espera de que se les pueda dar cumplimiento a sus demandas.