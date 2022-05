Alerta de género en Chiapas solo ha quedado en buenas intenciones: Elsa Simón

A pesar de que en Chiapas se cuenta con alerta de género desde 2017 que abarca solo a 7 municipios sigue siendo un foco rojo en materia de feminicidios y violencia contra las mujeres.

La fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, afirmó que a la fecha se contabilizan 395 denuncias de violencia y 6 feminicidios, tan solo en la región Soconusco, cifra que son alarmantes, lo que demuestra que la alerta de género ha sido inoperante.

Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Dijo que no solo es que las autoridades activen la alerta de género, sino también requiere que refuercen el trabajo de prevención con las familias y para ello se requieren también recursos económicos, sin embargo, las autoridades se han mostrado apáticas a prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres.

Señaló que la alerta de género debe ampliarse a todo el estado, ya que la violencia se ha recrudecido en varios municipios, además se deben destinar mayores recursos a las autoridades y organismos para desarrollar programas que permitan prevenir, y atender a las víctimas.





Enfatizó que no existe recurso para la difusión, detección y atención, que son los tres rubros que abarca la alerta de género, por lo que es lamentable que haya más feminicidios, asimismo tampoco hay recursos para la compra de patrullas destinadas para dar protección a mujeres en situación de riesgo.

Lamentó que la alerta de género en el Estado solo ha quedado en buenas intenciones, porque simplemente no ha servido, no hay un programa de las acciones que se deben implementar, lo cual es lamentable, porque no solo se necesita en el papel, sino en acción.

"Los casos de violencia no han disminuido, seguimos manteniendo los mismos índices desde hace dos años, tenemos una alerta de género que no ha servido de mucho, y es que lamentablemente todos los meses tenemos un feminicidio en la ciudad y no se está haciendo nada para contrarrestar este problema", abundó.

La defensora de mujeres condenó el asesinato de la joven Valeria "N" / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Condenó el hecho reciente del asesinato de la la joven Valeria "N", cuyo cuerpo fue encontrado en la colonia Los Llanes, zona que se ha convertido por sus condiciones de abandono en el lugar donde los delincuentes tiran sin vida a sus víctimas.

Mencionó que las autoridades deben de poner atención a los hechos que se registran en esta zona, ya que es una constante la aparición de cuerpos de mujeres o el asesinato de las mismas en este lugar, por lo que se deben mejorar las condiciones de alumbrado público y de seguridad.