Ante el incremento de casos, Clínica Covid-19 en Tapachula supera el límite de atención

117 casos positivos hay en Tapachula

A penas ha transcurrido pocos días de la etapa crítica de la pandemia y la clínica de atención a enfermedades respiratorias Covid-19 en Tapachula ha sido superada en su capacidad, informaron los trabajadores de la salud que a diario luchan por salvar la vida de pacientes contagiados de Coronavirus.

Y es que tan solo en los recientes días los casos positivos de Covid-19 se han incrementado de manera considerable, y la mayoría han presentado complicaciones en su salud y han requerido hospitalización, lo ha que ha llevado a la clínica al límite de su capacidad de atención.

El personal médico, quienes pidieron la omisión de sus nombres, afirmaron que desde el pasado miércoles ha clínica Covid-19 de Tapachula superó el límite de su capacidad, y les preocupa que el número de contagios siga en aumento en el municipio, situación que ha provocado que varios pacientes sean canalizados a la nuevo hospital del IMSS.

"Les comento, la clínica ISSTECH- Covid-19 ya llego al tope de su capacidad y nos preocupa por ya no podremos recibir más pacientes" afirma el personal médico a través de un audio exclusivo que hicieron llegar a este reportero del Diario del Sur.

Dijeron, que actualmente la clínica Covid-19 atiende a 20 pacientes, de los cuales 10 se encuentran encuentran en estado grave y han requerido respiración asistida, por lo que ya no cuentan con mayor capacidad de atención para los nuevos casos, ya que todos los ventiladores volumétricos con que cuenta la institución médica están siendo usados.

"Lamentablemente la desobediencia social ha provocado la saturación de la capacidad de atención de la clínica, ya que las 20 camas y los 10 ventiladores con que cuenta la institución están siendo ocupados y actualmente ya no podemos seguir atendiendo a otros pacientes porque ya no no tenemos más espacio", abundaron.

En Tapachula solo se cuentan con 27 respiradores artificiales para la atención de pacientes en estado grave por Coronavirus, 10 en la Clínica Covid-19, 11 en el nuevo Hospital General de Zona (HGZ) No.1, mientras que en el antiguo Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 de esa misma ciudad, existen 6 ventiladores extras para adultos, sin embargo, los contagios siguen en aumento, ya que el municipio ha alcanzado los 98 casos positivos.

