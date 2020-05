Tricicleros del municipio de Huixtla no están respetando las medidas sanitarias

Huixtla.- Más de 700 tricicleros que cubren el padrón de estas unidades ecológicas que prestan el servicio público, no cumplen con las recomendaciones sanitarias de trabajar con cubre bocas dentro de la cabecera municipal, durante esta emergencia del Covid-19, dentro de la fase III, y actualmente que la situación de contagios sigue sumando número de víctimas.

En este sentido, ha trascendido y se ve en las calles de Huixtla, la segunda ciudad más importante de la frontera sur, donde hoy según estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado, ya tiene registrado un total de 10 caso de coronavirus, y que prácticamente ante la negligencia de la misma población el número de contagios podría seguir avanzando y con ello alargarse la cuarentena.





















Cabe hacer mención que la Secretaría de movilidad de Transporte, no ha querido darse cuenta la manera en que vienen trabajando los tricicleros desde el inicio de la emergencia por Covid-19, pues en esta ciudad de la Piedra, no son vigilados, y éstos pedalean sus unidades ecológicas sin ninguna medida de seguridad para prevenir contagios, no usan cobre boca.

Asimismo, es importante destacar que ni tan siquiera los líderes de los diferentes sindicatos de 702 conductores que se supone trabajan durante todo el día algunos parte de la noche, y además transportan hasta tres pasajeros muchos de los cuales tampoco usan el cubre bocas y esto en realidad representa riesgo de posible contagios y que preocupa a las autoridades del sector salud.

















Por su parte, la señora, Ana "N", ama de casa, informó que ella a diario ocupa el servicio del triciclo para ir por sus comprar al mercado, por lo que dejó en claro que estas unidades han sido muy importante e incluso una de los servicios de pasaje dentro de la cabecera municipal con mayor potencial, pero hoy con la fase 3 de la pandemia de covid-19 no ve a los tricicleros que tomen medidas de prevención.

Apuntó que las autoridades del transporte, se han enfocado a los combistas y taxistas, a exigirles el cubre boca, pero los tricicleros andan libres, pues posiblemente no creen en esta enfermedad que sigue cobrando vidas, pero deben de seguir las mismas recomendaciones e incluso el mismo pasajero le puede exigir el cubre boca.









Y es que quizás no se trate de estarlos infraccionarlos, por la situación que se vive por el coronavirus, ha golpeado la economía de todos, pero también ellos deben de tomar consciencia y llevar las medidas de seguridad, dijo.





/TG