San Cristóbal de las Casas.- El LGTTTIQAP+ San Cristóbal de Las Casas, anuncian una Marcha del Orgullo y Dignidad para el día de mañana domingo 11 de junio en San Cristóbal de las Casas, del sur a la plaza catedral de esta ciudad colonial, el único fin es que la ciudadanía y la población respeten a estas personas, "somos lo que somos, así como respetamos, pedimos también que nos respeten".

En el marco de la catorceava marcha del Orgullo y Dignidad LGTTTIAP+, se llevará a cabo una marcha este domingo 11 en San Cristóbal de Las Casas, y qué en varias ciudades del estado y de la República mexicana marcharán para exigir los derechos a los que integran la LGTTTIQAP+, se espera que este domingo podrían participar alrededor de 200 personas.

📢😠 Chicas trans son corridas de algunos restaurantes de San Cristóbal: LGTTTIAP+ 📲 https://t.co/LrX3g5NMjk



📹: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/5lgdk1iwp6 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) June 10, 2023

Al respecto, Nano Cortés, Mario Mendoza, Gabriel Amores y Tomás Chiu, voceros de esta agrupación en conferencia de prensa dieron a conocer que, para que sean respetados a cada uno de ellas y de ellos harán una marcha que partirá frente a la unidad administrativa hacia la plaza catedral de San Cristóbal de las Casas, por lo que invitaron a la población respetar a cada uno de ellos y que no exista desprecio a los que integrantes de esta agrupación.

“Conformamos la asamblea de 41 personas y por supuesto tocamos los temas de despidos injustificados en el trabajo de chicas trans en San Cristóbal, eso es algo que nos preocupamos y la marcha tiene un sentido diferente se habla de la inclusión pero a veces no nos toman en cuenta, para la población trans lo más difícil en México y en San Cristóbal se han registrado muchos caso de discriminación en lugares de trabajo y no respetan sus identidades eso es muy fuerte y además no hay espacios de trabajos que incluyan a las personas trans”, señalaron.

Así también denunciaron que en el plan académico en algunas escuelas hay discriminación y maltrato por parte de los mismos profesores, y que todo el tiempo viven bajo una presión y son violentados física o verbalmente, por lo que piden respeto hacia ellas y ellos en el área de trabajo.

“Vienen siete organizaciones para unirse a la marcha y disfrutar las memorias trans y que seamos respetados por la sociedad y esta es una marcha del orgullo y la dignidad y que muchas personas no aceptan ver a los trans y posteriormente habrá eventos musicales en el parque central de la ciudad, la marcha tiene un fin, una de ellas es que la población respete a nosotras y nosotros porque nosotros somos lo que somos, así como nosotros respetamos también pedimos que nos respeten”, concluyeron.