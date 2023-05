Comunidad LGBTTTIQ+ en Chiapas exigen respeto y protección de sus derechos humanos

En el marco del Día Internacional contra la LGBTTTIQ+Fobia, la comunidad LGBTTTIQ+ de Chiapas se congregó frente al Congreso del Estado para exigir el respeto y la protección de sus derechos humanos.

En una declaración conjunta, diversas organizaciones y activistas denunciaron la discriminación y violencia que enfrentan a diario, así como la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar.

Desde hace 33 años, el 17 de mayo se conmemora el día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, a pesar de este avance, la lucha por el acceso pleno a los derechos de la población LGBTTTIQ+ continúa en todo el mundo, incluyendo México y el estado de Chiapas.

En más de 70 países, la homosexualidad sigue siendo considerada un delito / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

En más de 70 países, la homosexualidad sigue siendo considerada un delito, y en 11 de ellos se castiga con la pena de muerte. Además, en algunos lugares aún se considera la homosexualidad y la transexualidad como enfermedades.

Estas realidades reflejan las deficiencias en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+, que son prácticamente generalizadas en muchas partes del mundo, incluyendo México y Chiapas.

En el ámbito nacional, la discriminación hacia las personas no heterosexuales es una realidad cotidiana. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, el 33% de las mujeres y el 41% de los hombres no aceptarían a alguien trans en su hogar, mientras que el 30% de las mujeres y el 35% de los hombres no aceptarían a alguien homosexual.

Los asesinatos por odio motivados por la orientación sexual e identidad de género son la máxima expresión de la discriminación / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Los asesinatos por odio motivados por la orientación sexual e identidad de género son la máxima expresión de la discriminación y violencia que sufren las personas LGBTTTIQ+. Lamentablemente, México se encuentra en segundo lugar en América Latina en este tipo de crímenes, especialmente contra las personas trans.

En el estado de Chiapas, a pesar de que la discriminación por orientación sexual e identidad de género está tipificada como delito, la exclusión y distinción por estos motivos persisten en la sociedad y en muchas instituciones públicas. Esta discriminación se traduce en condiciones precarias de vida, limitación de oportunidades y violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+.

Uno de los pendientes más urgentes en Chiapas es el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans. Actualmente, no existe un procedimiento que garantice las modificaciones en los documentos de identidad de las personas trans, lo que limita su acceso a empleo, educación, salud y justicia.

Las organizaciones de la sociedad civil han propuesto reformas a las leyes para garantizar este derecho, sin embargo, tanto la legislatura anterior como la actual se han mostrado indiferentes ante estos temas y han evitado legislar al respecto.

Además, se denuncia la falta de acciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que no ha resuelto los expedientes de queja relacionados con lesbomaternidades, infancias trans e identidad de género, lo cual perpetúa las violaciones a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, se señala la inadecuada atención de la Fiscalía General del Estado hacia las denuncias de la población disidente sexual, la falta de implementación de mecanismos de protección y la negación de atención argumentando que los delitos no son "graves".

Otra problemática que se destaca es la persistencia de las llamadas "terapias de conversión" / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Otra problemática que se destaca es la persistencia de las llamadas "terapias de conversión", prácticas violentas que buscan corregir la orientación sexual y la identidad de género, sometiendo a las personas a torturas, privación de la libertad y sesiones de rechazo por parte de sus familiares. A la fecha, estas prácticas no han sido prohibidas.

En este contexto, la Secretaría de Turismo del Estado es criticada por su perspectiva mercantilista al pretender utilizar la comunidad LGBTTTIQ+ como un recurso para el turismo, sin generar políticas públicas ni proponer leyes en favor de los derechos de esta población, ante esto la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas condena los actos.

De manera similar, se denuncia la simulación de la Secretaría de Igualdad de Género en la creación del Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Población LGBTTTIQ+, el cual carece de presupuesto y no ha impulsado acciones contundentes ni políticas públicas en beneficio de la comunidad.

La manifestación busca visibilizar y exigir justicia para todas las mujeres lesbianas y personas de la comunidad LGBTTTIQ+ / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

En el Congreso Local, la representatividad política de la comunidad LGBTTTIQ+ es inexistente, lo cual limita la defensa de sus derechos y la implementación de acciones afirmativas. Las prácticas institucionales y sociales continúan invisibilizando y negando sus realidades.

La manifestación busca visibilizar y exigir justicia para todas las mujeres lesbianas y personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que sufren discriminación, violencia y asesinatos debido a su orientación sexual e identidad de género.

La lucha por la igualdad y el respeto de los derechos humanos continúa en Chiapas y en todo México, en busca de un futuro donde todas las personas puedan vivir libres y sin temor a ser quienes son.

