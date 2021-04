Bloquean transportistas por invasión de ruta

San Cristóbal de Las Casas.- Luis Reynaldo Pérez Pérez, representante de un grupo de transportistas de Vista Hermosa, dio a conocer que por más de 6 horas cerraron el tramo carretero San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, por la vía libre y de cuota, ya que como transportistas no han sido atendidos en la invasión de ruta de transportistas de Pozo Colorado a San Cristóbal.

“Ya tiene tiempo el problema y no le dan solución porque tienen su líder del mercado, no es del transporte, Narciso Ruiz, porque dice Acotrach quien dice apoyar al transporte pero está perjudicando, les han dicho que retiren las letras y no lo retiran, están levantando pasaje donde no les corresponde, lo que estamos pidiendo que se desvíen de la ruta, que ya no pasen por San Felipe”, dijo.

Municipios Persiste bloqueo en el tramo Oxchuc-Ocosingo

Los más de 50 transportistas cerraron el kilómetro 46 de la carretera de cuota, así como el tramo libre a la altura de la comunidad San Felipe, y desde hace varios meses se había acordado que ya no levantarán pasaje, lo que no ha ocurrido y por el contrario han afectado a los transportistas de la ruta San Cristóbal-San Felipe.

La molestia de los transportistas indicó se debe a que colocaron franjas que en nada benefician, porque ellos al ser foráneos de punto a punto no deberían tenerlo, pero son solapados por el Delegado del transporte en esta región Juan Carlos Trujillo.

Aseguraron que Narciso Ruiz, no es transportistas pero se ha sumado a este sector, invadiendo y afectando a quienes en verdad lo son.

Aunque no se supo cuáles fueron los acuerdos porque no lo menciono, ya que fue un acuerdo, se retiraron del bloqueo alrededor de las 14:30 horas, con la advertencia de que si no cumplen con lo estipulado, bloquearán nuevamente.