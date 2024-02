Habitantes de Mitontic instalan bloqueos permanentes en Tuxtla y carreteras

Más de 500 personas habitantes del municipio de Mitontic, instalaron un bloqueo carretero total en la de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilometro 21 y en la caseta de cobro, quienes exigen la destitución de la presidenta municipal Maruca Méndez, mientras los conductores señalan tomar precauciones, ya que los inconformes están agresivos con palos y algunos con piedras.

Habitantes de Mitontic sobre el tramo carretero San Cristóbal - Tuxtla en bloqueo / Foto: Cortesía / Habitantes de Mitontic





Los inconformes se instalaron desde las 5 de la mañana de éste jueves, para exigir la destitución de la alcaldesa acusada de un desfalco de varios millones de pesos en su administración, y desde esa hora decenas de automovilistas permanecen varados en esta vía tan importante que comunica en la capital Tuxtla Gutiérrez y capital cultural San Cristóbal de las Casas, y hasta este momento continúa cerrado la vía.

Así también, mantienen otro bloqueo carretero por la vía libre a la altura del Escopetazo por transportistas de la AMOTAC, esto como parte del paro nacional por la inseguridad y violencia en las carreteras del país, han informado que son objetos de robos, asaltos y hasta asesinatos hacia los conductores ocurridos en el centro de la república, mientras en el kilómetro 46 de San Cristóbal a Tuxtla permanece libre la vía.

Caseta bloqueada por más de 500 habitantes de Mitontic / Foto: Cortesía / Habitantes de Mitontic

Mientras los usuarios de la carretera de cuota así como de la carretera libre, denuncian que muchos de ellos tenían una agenda para donación de sangre en la capital Tuxtla Gutiérrez y consulta médica, pero ante el cierre de las dos vías no lograron llegar en la cita que mantenían esta mañana del jueves, por lo que exigen las autoridades poner fin estas tomas de carreteras porque los más perjudicados son los automovilistas.

Sin salida, el conflicto político de Mitontic

El conflicto político de Mitontic no encuentra una salida, los indígenas de han instalado en plantón permanente en la plaza central, se ha levantado la exposición artesanal que inició el miércoles 14 de febrero y algunos grupos de personas se han colocado en los espacios que ocupaban algunos puestos de venta bajo lonas instaladas por el gobierno del estado.

El representante Carlos Rodríguez Pérez, dijo que la Comisión Permanente del Congreso del Estado que preside la diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, no dio trámite legislativo el pasado miércoles 14 de febrero de las solicitudes de renuncia de integrantes del cabildo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz, ni ha dictaminado las solicitudes de renuncias y el conflicto sigue.

Mantendremos el bloqueo de la calle central y avenida central de Tuxtla Gutiérrez, así como la carretera Tuxtla Gutiérrez - Entronque con Chiapa de Corzo y la autopista Chiapas de Corzo - San Cristóbal de las Casas, así como la carretera estatal Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas, la petición es una, que se disuelva el ayuntamiento que encabeza Maruca Méndez Méndez y su esposo Fernando López López, y se no haré concejo municipal que debe encabezará Angelina Méndez Rodríguez.

En entrevista en la plaza central la mañana de este jueves, Rodríguez Pérez, sostuvo que hay una protección de las autoridades al actual cabildo, lamentablemente se está protegiendo la corrupción desde la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que no ha dictaminado las solicitudes de licencias porque hay un desfalco de 10 millones de pesos en esa administración municipal de Mitontic.

Dijo que el oficio fue presentado por Mauricio López Méndez, secretario municipal del ayuntamiento de Mitontic, al Congreso del Estado en el que se da a conocer las renuncias presentadas por Abelardo Velasco Ordóñez, al cargo de síndico municipal; Mariano Ordóñez Hernández, al cargo de segundo regidor propietario; Hilda Ordóñez López, al cargo de tercera regidora propietaria; Marcelina Velázquez López, al cargo de regidora plurinominal del partido Morena y Teresa Jiménez Pérez, al cargo de regidora plurinominal por el PRI.

Así como las renuncias Agustín Rodríguez Jiménez al cargo de primer regidor suplente; Marcelina Rodríguez Santiz, al cargo de segunda regidora suplente y Vicente Velasco Velázquez, al cargo de tercera regidora suplente. Estás solicitudes no han sido dictaminadas por la Comisión de Gobernación y los indígenas esperan en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez en la entrada principal de Palacio de Gobierno.

Tras la presencia de los manifestantes indígenas del municipio de Mitontic se han levantado los artesanos que se instalaron el miércoles 14 de febrero para la oferta de sus productos durante los días miércoles, jueves, viernes y sábado, sin embargo, los puestos bajo lonas blancas han sido desocupados, no hay artesanos ni mercancías, algunos espacios han sido ya ocupados por los manifestantes, que advierten que no se levantarán hasta que no se disuelva el cabildo y se instale concejo municipal, es probable que hay presencia de más manifestantes.