Familias de víctimas de Feminicidios en Chiapas claman por Justicia

Familias víctimas de feminicidios en Chiapas exigen a los tres niveles de gobierno justicia, documentan más de mil 345 muertes violentas desde el 2012 a la fecha, mientras que la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género del 2016 no ha servido para frenar la agresión en contra de las mujeres, y de acuerdo con don Manuel Gómez Girón, la clase política está más ocupada en los procesos electorales federal y local para las elecciones del 2 de junio que en hacer justicia.

En conferencia de prensa, dijo que no hay justicia, como padre lo que hay es impotencia, en nuestro estado no hemos encontrado justicia para Karla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio, hay gente olvidada por el Estado Mexicano y ellas son las familias víctimas de feminicidio, hemos perdido el trabajo y con un bazar recolectamos recursos para seguir la lucha por la justicia, nos sostiene la solidaridad de la gente, nada es lo mismo, somos señalados por las mismas autoridades, principalmente por la Fiscalía General del Estado, somos revictimizados.

Tras el crimen del 4 de julio del 2018, al asesino le habían dado ocho años de sentencia y no estamos de acuerdo con esa determinación, nuestra lucha ha llevado a qué le aumenten a once años, pero no es justo, la sentencia más alta por feminicidio es de hasta 65 años de prisión y es lo que hemos exigido a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, no es capricho es un derecho el acceso a la justicia.

De acuerdo con el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, se documenta que en el 2016 hubo 10 mujeres desaparecidas, en el 2017 fueron 69, en el 2018 aumentó a 108 mujeres desaparecidas, en el 2019 la cifra se elevó a 265 casos, en el 2020 fueron 72, mientras que en el 2021 hubo 187 registros y para el 2022 un total de 153 casos; suman 864 casos del 2016 al 2022.

Mientras tanto, la señora Maricruz Velasco, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, dijo que el Estado Mexicano no ha querido hacer justicia, ha quedado a deber a las familias, desde la Fiscalía General del Estado hasta todas las secretarias de estado, la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género del 2016 es solo una cortina de humo, se necesita presupuesto para la investigación, son más de tres mil víctimas entre feminicidios y desaparición de mujeres.

Por su parte, Esther Nájera, comentó que hay una impotencia por la falta de acceso a la justicia, las instituciones no han querido hacer justicia, se han negado a aplicar la ley y eso duele, persiste un gran dolor por el hecho de que no se haya aplicado la ley, no obstante la lucha y el reclamo de las familias.

En su momento, Flor Emilia Alcázar, dijo que a poco más de un año del crimen contra su hija Paola Yazmin Ocampo Alcázar, el 7 de diciembre del 2022, no se ha hecho justicia, el asesino está dentro de la Escuela Primaria David Gómez, en Tuxtla Gutiérrez, no hay justicia en la Fiscalía General del Estado, la carpeta de investigación se ha elevado a la Fiscalía General de la República y esperamos que se haga justicia, los responsables y cómplices están libres.

Mientras tanto, Cinthia Alvarado, activista, dijo que es víctima de violencia por parte del ayuntamiento de Tapachula desde el 2022 y se le ha negado el acceso a la justicia, mientras que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, se niega a hacer justicia, Chiapas no es estado seguro para las mujeres, ni para las activistas, las instituciones se convierten en revictimizadores.

A su vez, la abogada Adriana Guillén comenta que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha sido recreada solo para crear protocolos, pero no hay atención, no tienen recursos, siete millones de presupuesto no alcanza para nada, es como darle 200 pesos para que se alimente en el año, el acceso a la justicia es lento, en la cárcel está el más pobre y el peor delincuente apoyado por un abogado, la justicia es una utopía, la sentencia es más dura para las mujeres que para los hombres mientras que a la Fiscalía General del Estado le hace falta más explícita cuando da a conocer alguna sentencia.

