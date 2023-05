Choferes, checadores y usuarios no aprueban el aumento de pasaje en Tuxtla

Ante el anuncio del Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, de un probable aumento de un peso a la tarifa del transporte público en el estado, en Tuxtla Gutiérrez choferes, checadores y usuarios desaprueban esta medida, ello debido a que el primer lugar habrá un desajuste a la economía lacerada de las familias por los altos precios de los productos de la canasta básica, los operadores argumentan que serían los concesionarios los únicos beneficiados.

Uno de los operadores de la unidad 01 de la ruta 82 del transporte colectivo en la capital, dijo que un eventual aumento al transporte no beneficia al chofer, con un peso que suba el costo del pasaje el patrón o concesionario aumenta los costos de su cuenta por turno un monto de 300 pesos, al chofer le hacen el cargo de la cuenta y gana lo mismo.

Aumente o no el costo del pasaje los operadores siguen ganando lo mismo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Aumente o no el costo del pasaje los operadores seguimos ganando lo mismo, depende de cada patrón y ruta son los aumentos en las cuentas, hay patrones que sube 200 o 250 pesos la cuenta, pero hay quienes son conscientes y no aumentan mucho, pero esta determinación es solo para los socios de las cooperativas y concesionarios, de ellos es el negocio, nunca va a ayudar al operador, el descuento para los usuarios de la tercera edad lo pagan los choferes no el concesionario.

En la terminal en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en la primera oriente entre segunda y tercera sur, se encontraron dos operadores de ruta y coincidieron que el negocio, que la determinación de la secretaría de Movilidad y Transporte es solo un beneficio para los dueños de las concesiones, tampoco hay beneficio para el usuario a quien le impondrán un peso más, los horarios de las 5 de la mañana a las 12 del día los choferes entregan 400 pesos al patrón.

El operador tiene que sacar cinco cuentas y a veces no concreta los pagos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Te puede interesar: Ejercito Mexicano invita a manifestación por la liberación de 4 militares detenidos

El operador tiene que sacar cinco cuentas, una para el concesionario, otra para la gasolina y lavado de la unidad, una más para el checador y lo que sobre es del operador, no hay un salario fijo para el operador, en cambio hay días de la semana como este 5 de mayo, inhábil, no hay clases, ni laboran los burócratas municipales, estatales y federales, y el ingreso es menor para el transporte público.

Un operador de la unidad 17 de la ruta 7, también en el centro, Tomás Domínguez, explicó con su tarjetón en la mano, que es apto para conducir vehículos del transporte público, pero él como todos los choferes no tienen derecho al seguro social, al Infonavit, al salario justo, a la jubilación, pensión, al retiro digno, vacaciones o aguinaldo, lo que deberían hacer es eliminar la tarifa actual de 4 pesos para los adultos mayores porque quien lo subsidia es el chofer no el patrón, por otra parte, los concesionarios no deberían elevar los costos de las cuentas por turno, ni de concretarse el aumento de un peso que se ha anunciado.

Compartieron que hay choferes “lacras” que se roban cuentas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Además, hay otro escenario, durante los turnos, tanto matutino como vespertino, siempre nos acosan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, algunos van directo a la extorsión, otros son más decentes, después de solicitar los documentos de la unidad y la identificación del chofer piden para los refrescos, hay quienes no se conforman con 50 o 100 pesos, aunque el refresco vale 25.

Otros choferes que prefirieron no relevar su identidad por riesgo de confrontación con su patrón, compartieron que hay choferes “lacras” que se roban cuentas, por ello algunas combis les han puesto contador de pasajeros, a todos les deben exigir el tarjetón, para lo que hay que pagar mil 500 pesos, ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero hay tolerancia, no a todos se les aplica la ley.

Usuarios del transporte colectivo de la ruta 28 d ela primera oriente esquinca con 5 sur, ven viable el aumento de un peso para pasar de 8 a 9 pesos, aunque implicará mucho esfuerzo para la economía de la familia, el chofer tiene que sacar muchas cuentas, lo que le quede al final es su sueldo diario, por ello veo sí vale la pena, a lo mejor haya un 50 por ciento que no lo avale, otro 50 por ciento que esté de acuerdo, las combis que uso están buenas condiciones, pero del parque vehicular general habría que sustituir al menos la mitad por haber concluido la vida útil de acuerdo con la Ley de Movilidad y Transporte y su reglamento.

Otros choferes que prefirieron no relevar su identidad por riesgo de confrontación con su patrón / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En las rutas 12 de la segunda oriente y 5 sur y quinta entre segunda y tercera oriente, usuarios comparten que no se justifica el incremento al pasaje que ha anunciado el Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García, aunque puedan querer justificarlo en los altos costos de los combustibles, al final el empresarios tiene más posibilidades económicas, mientras que a los usuarios “nos iría de la patada”, sería un golpe más a la economía familiar.

Una usuaria de la ruta número 30 en el centro de la ciudad, considera que es innecesario el aumento al pasaje, no se vale, ni se justifica, hay quienes no podrán pagar, esta sería una imposición, no nos dejaría otra alternativa, los que usamos el transporte público tenemos que aguantar esta carga económica más.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️