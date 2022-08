Congreso sin determinación ante petición de habitantes de Teopisca

El Congreso del Estado no ha tomado ninguna determinación en relación con la petición de los habitantes de Teopisca, que demandan un nuevo concejo municipal en razón de que el actual encabezado por Luis Alberto Valdés Díaz, no responde a sus intereses, luego de que no fue aceptada su primera propuesta de designar a Josefina María Sánchez Pérez, quien se había desempeñado como síndica municipal en el periodo constitucional que inició el 1 de octubre del 2021.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Marcelo Toledo Cruz, explicó que la única determinación del pleno de la LXVIII legislatura en relación con Teopisca fue el 24 de junio pasado, cuando se designó al concejo municipal integrado por Luis Alberto Valdés Díaz, Mercedes de María Zúñiga Moreno, Ernesto Bermúdez González, Verónica Josefa Ozuna González y Oscar Benjamín López Lunes.

También puedes leer: Bloqueos provocan desabasto de gasolina y encarecimiento de alimentos en Teopisca

Dijo el legislador local del Movimiento de Regeneración Nacional que el actual presidente del concejo municipal es hermano del presidente municipal que perdió la vida, pero insistió que es facultad del poder legislativo designar a quien considere conveniente, no por prelación de los integrantes del cabildo constitucional, pero tras los lamentables hechos los integrantes manifestaron que por temes de seguridad preferían no ser más regidor, ni se designado presidente o presidenta municipal.





El legislador local del Movimiento de Regeneración Nacional, Marcelo Toledo menciona que el actual presidente del concejo municipal es hermano del presidente municipal quien perdió la vida, pero insistió que es facultad del poder legislativo designar a quien considere conveniente pic.twitter.com/htIvn8tcr2 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 23, 2022





La única propuesta que teníamos para nombrar concejo municipal fue al actual propuesta, que finalmente fue nombrado, que hicieron el compromiso de buscar a las partes en conflicto para invitarlos a participar, para que caminaran en armonía, en un proceso de conciliación, todo por el bien y por la paz del municipio de Teopisca, estamos en la disponibilidad de poder ayudar, pero hemos sido testigos de las protestas, de bloqueos que causa daño a terceros y el conflicto se volvió regional, esperamos que se pongan de acuerdo, añadió.

En el caso de Oxchuc, no está en nuestras manos como Congreso del Estado el procedimiento que sigue, realizar asamblea general para la elección de las nuevas autoridades municipales por sistemas normativos internos, es responsabilidad exclusiva de sus representantes de todas las comunidades construir acuerdos y alcanzar las soluciones justas para el bien de todos, indicó el diputado Marcelo Toledo.

Añadió que por sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas le competen dar seguimiento el Instituto de Elecciones y Participación de Ciudadana, pero son las comunidades las que se deben poner de acuerdo y avanzar en su proceso electoral; realizar elecciones por sistemas normativos internos no es una atribución que le corresponde al Congreso del Estado, a menos que sea vinculado en una sentencia.





El diputado local mencionó que la única determinación fue designar un concejo municipal presidido por Luis Alberto Valdés Díaz / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que en ambos municipios son las comunidades las que se deben poder acuerdo, son casos diferentes, Oxchuc es el único municipio que de acuerdo con sus sistemas normativos internos elige a sus autoridades municipales, ya lo eligió una vez, en abril del 2019, la segunda debió ser el 15 de diciembre del 2021 pero por violencia no se concluyó, hoy deben ponerse de acuerdos para sacar adelante su elección.

Puntualizó que no es la forma de elección de las autoridades la que generan los conflictos, finalmente, en Oxchuc a petición de sus comunidades y tras asamblea ciudadana, son electas sus autoridades por usos y costumbres y no ha habido paz, debieron haber realizado elecciones el 15 de diciembre del 2021, sin embargo el saldo fue de un muerto y dos grupos en pugna, el llamado es que se pongan de acuerdo.