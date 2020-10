Costo de encuesta debería usarse para medicinas: Morales

San Cristóbal de Las Casas.- “En tiempos de pandemia y crisis económica es un despropósito total, con ese dinero se podría comprar millones de vacunas, cientos de hospitales, escuelas, medicinas, infraestructura hospitalaria, equipamiento, una consulta popular para lo que ellos quieren hacer, no tiene ningún sentido, la ley no se consulta solo se aplica”.





Así lo consideró en entrevista el diputado federal independiente, Carlos Alberto Morales Vázquez, excesivo calificó, pues el cálculo que ha realizado el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el costo de cerca de 8 mil millones de pesos, para la consulta sobre enjuiciar a ex presidentes de la República, que se tiene contemplada realizar el primero de agosto de 2021.

Morales Vázquez opinó que si alguien ha cometido un delito, un acto de corrupción, se debe seguir, “para eso tenemos una Fiscalía, un sistema judicial, eso nos ha hecho una democracia, sino plena, por lo menos en etapa de crecimiento, se ataca la presunción de inocencia, eres señalado en el campo público”.





No se hace justicia en una votación como en los tiempos de las monarquías





“No se hace justicia en una votación como en los tiempos de las monarquías, no se debe someter a consulta, ese proceso va afectar a las elecciones federales y locales, el tema mediático que el Presidente esté en el tema, en el norte no participó y sin él, solos, no pueden, y con la consulta de alguna manera va acompañar el proceso electoral, aunque es una fecha anterior va incidir”.

Por último, dijo que el cálculo del INE sobre participación en dicha consulta es de entre 35 y 40 por ciento y para 2021 espera que las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión se equilibren.