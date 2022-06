Denuncian acoso sexual al interior Ayuntamiento de Salto de Agua

Empleadas del Ayuntamiento de Salto de Agua, solicitan al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado en Chiapas, su inmediata intervención para que se investigue de manera inmediata supuestos actos de acoso que se están dando al interior de ese Ayuntamiento, por parte de los directores de área bajo la complacencia del alcalde Román Mena de la Cruz.

Empleadas que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias señalan ser objeto de acoso por parte de sus superiores en diversas áreas e indicaron, “ya hicimos del conocimiento al presidente como primera instancia, pero este minimizó el acto y como no si él también ha realizado acoso a secretarias y a directoras de algunas áreas chantajéandolas para que accedan a tener relaciones sexuales, y quienes que no acceden son despedidas o cambiadas a otras áreas que no son acordes a su perfil para que ellas mismas renuncien. Esto es un secreto a voces y por este motivo han habido serios problemas con su esposa Gladys Guadalupe Oseguera Rodríguez”, citó la fuente, una de las mujeres agraviadas.

También puedes leer: Buscan proteger a mujeres en Tapachula por incremento de acoso y agresiones

Los problemas van más allá, ya que desde la primera administración del alcalde Mena de la Cruz este tipo de condicionamientos sexuales, han sido recurrentes ya que para nombrar a la reina de la feria del pueblo el alcalde pedía tener relaciones sexuales con la que presuntamente quisiera ser la ganadora de dicho reinado trasladándolas hasta Villahermosa, Tabasco para no dejar nada de evidencias en el municipio.

“Todo se hace allá en Villahermosa, Tabasco” señala la empleada municipal, cuando el alcalde quiere acostarse con alguien las lleva allá con el pretexto de que harán alguna diligencia para la presidencia y luego las invita a comer y ahí comienza con sus acosos sexuales, prometiéndoles mejores condiciones laborales, mejor sueldo, regalos de las tiendas de lujo en Tabasco y tratamiento de bellezas en Monterrey, Nuevo León, pero cuando la dama en cuestión no accede, el alcalde empieza con las amenazas con ser despedidas o cambiadas de áreas”, indicó.

Ante lo expuesto la comitiva de empleadas urgen la intervención de las autoridades para que cese el acoso sexual que a diario se vive al interior del ayuntamiento de Salto de Agua, bajo complacencia y complicidad del munícipe.