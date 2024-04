Denuncian falta de solución a desplazamiento forzado interno en Chiapas

El Desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas, sigue impune, no se han resuelto las demandas como son: el pago de daños y la reubicación de cada una de las familias, denunciaron esta mañana del sábado en un conocido restaurante del centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y que hasta este momento el gobierno de la entidad no ha resuelto y miles de ellos siguen fuera de sus casas y de sus parcelas, fueron desplazados por problemas agrarios y por defender los derechos humanos a los indígenas.

Al respecto, representantes del grupo de desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama y la comunidad Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, en conferencia de prensa dijeron que son víctimas de desplazamiento forzado interno desde hace más de 7 años y que hasta el momento no se han resuelto sus demandas, a pesar de que hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y carpetas de investigación que iniciaron la fiscalía de justicia, hasta el momento no se ha solucionado y que este gobierno en unos meses dejará el poder y no se atendió sus demandas como desplazados.

"El gobierno chiapaneco ha implementado una simulación de consulta, pero solamente para cubrir en la apariencia con las exigencias y recomendaciones de la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, pero hasta este día siguen desplazados miles de personas de las comunidades señaladas, muchos de ellos ya fallecieron y otros siguen prestando casas o cuartos, ante la escasez de trabajo se ven obligados también a las mujeres buscar trabajo para apoyar al esposo y llevar el sustento en cada una de las familias", denunciaron.

Mientras el representante de Aldama dijo que fueron 31 familias desplazadas y en total 250 personas que salieron de varias comunidades que colinda con el municipio de Chenalhó, a causa del conflicto armado que existe en ese municipio fueron obligados a dejar sus casas, "nosotros como desplazados no vamos a emitir nuestro voto el próximo 2 de junio porque los gobiernos qué van a entrar también no van a resolver los problemas de los desplazados", mientras los habitantes de Chalchihuitán dijeron que por problemas agrarios se vieron obligados a dejar sus casas y sus parcelas, en este municipio son más 1000 personas desplazadas, actualmente no reciben ningún tipo de apoyo por el gobierno municipal y que son discriminados, en ocasiones reciben víveres, pero que esto es una humillación, sino que quieren es la solución del desplazamiento que sufrieron.

Mientras los habitantes de la Colonia Nueva Palestina municipio de Ocosingo dijeron que son cinco familias desplazadas y con un total de 34 personas desplazadas, este desplazamiento forzado fue a causa de la defensa de Derechos Humanos, actualmente los habitantes de esta comunidad son perseguidos, maltratados y que hay una persona detenida y sentenciada a más de 50 años de prisión, solo por defender los derechos humanos de la gente.

Lo anterior, los representantes de los tres grupos de desplazados exigen el respeto a los Derechos Humanos, el pago de daños y reubicación para que puedan vivir como seres humanos, y que el consejo estatal para la atención integral de desplazamiento interno, sesiones públicamente y no en secreto como hasta ahora, para que dé respuesta a las necesidades y demandas como población desplazada, así también el castigo del grupo de los responsables del desplazamiento forzado, porque el gobierno sabe perfectamente quiénes son, y que estos deben ser castigados y encarcelados.

