Ni a los muertos respetan, denuncian robo en panteones de Escuintla

Escuintla.- Denuncian robos en el interior de las capillas del panteón municipal de esta población, por lo que víctimas de estas acciones ilícitas piden la intervención de la Policía Municipal.

Cabe hacer mención que el matrimonio, compuesto por la señora, Maricela Marroquín y Eduardo Martínez, dijeron ser originarios del municipio de Mapastepec, informaron que ellos tienen familiares inhumados en el cementerio de esta población, dónde en realidad llegan a realizar limpieza de la capilla cada tres meses ya que ambos trabajan fuera de esta localidad.

Por lo que señalaron que el viernes llegaron a esta localidad y al llegar a la tumba de sus parientes se encontraron con la mala noticia que sujetos amantes de lo ajeno rompieron los candados de la puerta, llevándose los arreglos florales, así como tres láminas con más de tres metros que habían adquirido para dar mantenimiento a la capilla, se llevaron hasta los vasos de veladoras.





En el panteón de Escuintla denuncian robos en capillas sin que la policía intervenga / Foto: Amílcar García | Diario del Sur





Recordaron que en otras administraciones municipales, ha estado en función la caseta de la Policía Municipal, junto al panteón, hay un agente asignado que también se ha encargaba de realizar vigilancia dentro del panteón y no se registraban saqueos o robo dentro de las capillas, hoy este delito ha venido en aumento, por lo que los familiares de los fieles difuntos ya se muestran enfurecidos pues consideran que no es posible que no tengan respetos a difuntos.

Ante esto, mencionó que piden la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para que reactive los recorridos de vigilancia en el interior del cementerio para prevenir más robos.

Dijo que así de esta manera hay más casos registrados que ha venido afectar a quienes se han ocupado en comprar material y mantener en orden las capillas de sus familiares que ya descansan en paz.

Asimismo, remarcó que el gobierno municipal, únicamente en el mes de noviembre realiza limpieza el resto del año el panteón está en el abandono y hasta inseguro, lo que ha generado la inconformidad.