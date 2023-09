Alerta de enfrentamiento: Locatarios respaldan a administrador de mercado en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Alrededor de mil locatarios del mercado público José Castillo Tielemans se congregaron al mediodía de este lunes en la avenida General Utrilla, frente a la central de abastos, para exigir que no se destituya al administrador del mercado, Pedro Sántiz. Para evitar un posible enfrentamiento con otro grupo de locatarios que demanda su destitución, solicitaron la presencia del ejército y la guardia nacional.

Enrique Díaz, uno de los líderes de los locatarios, afirmó en una entrevista que su concentración tenía como objetivo impedir que el otro grupo de locatarios liderado por Renata llegara a la administración del mercado exigiendo la destitución del administrador. Díaz enfatizó que ellos como locatarios tienen el derecho de nombrar o destituir al administrador y que no permitirán que otros grupos intenten interferir en su asunto interno.

"Aquí estamos concentrados porque el otro grupo de personas encabezado por Renata tenía previsto llegar a la administración del mercado para exigir la destitución del administrador, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros nombramos al administrador y si se porta mal, nosotros lo destituiremos, pero no vamos a permitir que otros grupos lleguen y causen disturbios en el mercado. Hemos solicitado la presencia del ejército, la guardia nacional, así como de la policía estatal y municipal para mantener el orden. Como locatarios, vamos a proteger nuestro mercado y no permitiremos que otros intenten desestabilizarlo", declaró Díaz.













Agradecieron la presencia de las fuerzas de seguridad, pero aseguraron que estarán vigilando el mercado las 24 horas para evitar posibles enfrentamientos. El ejército y la guardia nacional permanecieron en el lugar hasta la tarde para prevenir cualquier conflicto entre los locatarios.





Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Como medida preventiva, varios locales cerraron sus puertas para evitar posibles actos de vandalismo, similar a lo que ha ocurrido en años anteriores. Las imágenes mostraron que los locales permanecían completamente cerrados, mientras el tráfico de vehículos continuaba normalmente en la zona. Los locatarios se retiraron del lugar, pero se mantuvieron en alerta durante la tarde.