Crimen organizado extorsiona y asesina a quienes rechazan unirse a ellos: pobladores

Luego de las 11 personas que fueron asesinadas el pasado 13 de mayo en la comunidad Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, le dieron cristiana sepultura la tarde de ayer en el panteón de la localidad, muchas personas no acudieron al panteón por temor a que sean identificados por el crimen organizado que opera en esta región, pero se sabe que de una familia, siete de ellos fueron asesinados y cinco más pertenecen a otra familia, mientras diferentes organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, Iglesias católicas y evangélicas, condenan este lamentable hecho y afirman que existe una ingobernabilidad en el estado de Chiapas y que con abrazos no se resuelven los problemas de la entidad.

El crimen organizado a estado exigiendo a los habitantes de varias comunidades, a que se unan a la organización, y ante la negativa fueron privados de la vida: pobladores

Una de las asesinadas era estudiante de una institución educativa, así también fueron asesinados menores de edad, además, dos de ellos eran católicos quienes fueron privados de la vida, según la denuncia que hizo recientemente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mientras en el municipio de Chicomuselo hay dolor, hay miedo, a pesar de que en la cabecera municipal está el cuartel del 101 batallón de infantería, pero no hacen presencia en las carreteras, en las comunidades, por lo que piden un ya basta de los ataques armados por el crimen organizado que mantienen controlado varios municipios, como son: Chicomuselo, Frontera Corozal, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, entre otros municipios.

En cajas de colores y en un mismo lugar, dieron cristiana sepultura a las 11 personas asesinadas en la comunidad de Nueva Morelia, Chicomuselo / Foto: El Heraldo de Chiapas

La denuncia que hicieron los pobladores, es que el crimen organizado a estado exigiendo a los habitantes de varias comunidades, a que se unan a la organización, y ante la negativa fueron privados de la vida, y que son constantes los hostigamientos, por lo que diversas organizaciones y los mismos habitantes exigen a las autoridades poner un alto a los asesinatos que se están registrando en la región, sí como en otros municipios del centro del estado.

Al respecto, el sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las casas, lamentó la muerte de 11 personas en la Sierra Madre de Chiapas, ocurrido el pasado lunes, y que los problemas en la entidad, con abrazos no se resuelven, por lo que urgió a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque muchas familias tienen miedo de salir a las calles, en las carreteras, “Chiapas no hay gobernabilidad”.

“Pues es muy lamentable lo que está sucediendo en Chicomuselo, es muy preocupante, mientras el gobierno no tome cartas en el asunto, y quizá va a decir, si estamos haciendo algo, pero no salva las vidas con abrazos, no salva las vidas con lo que está haciendo, no solamente hay problemas aquí en Chiapas, sino es todo México, nuestros obispos de México hicieron llegar un comunicado donde hacen un urgente llamado por la paz y al rechazo de la violencia, entonces no podemos ignorar la preocupación, existe una realidad que enfrenta nuestra sociedad, es muy preocupando en la Sierra Madre Chiapas, pero también existen ataques en otros municipios de Chiapas, invitamos a todos los fieles, todas las personas de buena voluntad a unirse en oración y acción para pedir paz en Chiapas”, señaló.

Insistió que, en Chiapas es un estado en donde están muriendo muchas personas, están siendo asesinados, secuestrados, desaparecidos, y como iglesia están comprometidos profundamente en la construcción de la paz, “invitamos a toda la sociedad a que todos seamos constructores de La Paz, ya no más violencia, ya no más desapariciones”.

“Sobre todo cuando no hay gobernabilidad en Chiapas, es entrada fácil del crimen organizado, los obispos y toda la Iglesia han exigido la urgencia de la gobernabilidad, y que en este tiempo de las campañas políticas, ojalá que de verdad los que vayan a quedar como autoridad sean servidores del pueblo, que se preocupen por el pueblo y por la vida del pueblo, que se preocupen por la seguridad que es un tema tan importante, ningún candidato debe hacer a un lado la seguridad, todas las comunidades, todos los municipios de Chiapas necesitamos urgentemente la seguridad”, indicó.

Finalmente, Pérez Pérez, hizo un llamado a todos los hombres, mujeres y a los pueblos, a que se organicen para defender su tierra y territorio de diferentes municipios, así también defender la vida, “somos muchos los que queremos la paz, somos muchos los que no queremos la violencia, el problema es que no estamos unidos, el problema no estamos organizados, pero si nos organizamos desde la fe, desde las distintas Iglesias que existen podemos hacer algo”.









