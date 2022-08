Escasean vacunas infantiles en Tapachula, padres pagan hasta 600 pesos con particulares

Padres de menores de edad que buscan aplicarles las vacunas Doble viral (SR) que contiene los tipos de cepas de virus vivos atenuados, contra el sarampión y la rubeola de forma simultánea o la llamada triple viral (SRP), que a anterior suma la antiparotidítica (contra las paperas) en Tapachula, se han encontrado con la escasez de ambos biológicos tanto en los centros de la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los padres platicaron con Diario del Sur e indicaron que no han podido encontrar ambos biológicos que se deben aplicar a los niños en dos dosis entre 12 y 15 meses de edad y así como entre 4 y 6 años





Marcos Antonio Castillo González, padre de familia mencionó que acudió al IMSS y le comentaron que probablemente el biológico lo tendrían dentro de tres meses o más, pero que no era una seguridad, “Por la urgencia y porque mi hijo está en la edad que debe aplicarse la vacuna para proteger del sarampión, rubeola y contra las paperas tuve que pagar 600 pesos con un pediatra particular”, expresó.

El joven padre de familia consideró que así como están apareciendo las enfermedades en la actualidad es mejor tener protegidos a los menores y reforzar sus sistemas inmunológicos para prevenir cualquier enfermedad que aparezca.





Emma Juárez Ruiz, comentó que ella buscó las vacunas en los Centros de Salud de la colonias 5 de Febrero y Santa Clara e incluso fue al ISSSTE pero no las obtuvo y en ninguna encontró ni la doble o triple viral que necesita para cuidar a su hijo de apenas un año de edad, aseguró que en las clínicas de salud de Santa Clara y 5 de Febrero le dijeron que definitivamente no sabían cuándo podría llegar la vacuna para proteger a su hijo de las tres enfermedades ya que el biológico no lo han surtido.

“Como mamás siempre buscamos lo mejor para proteger a nuestros hijos y si hay que pagar para proteger su salud lo hacemos, pero gastar 600 pesos por una vacuna es algo que no está programado y que en realidad no todos pueden pagarla”, abundó.

Añadió que poder encontrar la vacuna doble y triple viral ha sido un dolor de cabeza, pues no se encuentra tan fácilmente y platicando con familiares se enteró que hay escasez que desde hace varios meses.

Destacó que con la enfermedad de la viruela del mono todos los niños deben tener la vacuna contra la viruela humana y ahora hasta la del coronavirus los niños deben estar protegidos, “la mayoría de los papás están acudiendo con los pediatras a comprar el biológico que se debe aplicar a los 12 meses de edad en los menores”, puntualizó.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2021), en México existe un grave déficit de vacunación en niños menores de 5 años, pues solo el 27.5 porciento de estos han completado su esquema de vacunación, cuando en el año 2015 la cobertura era del 97.2 por ciento.





De acuerdo a la Ensanut 2021 las autoridades se olvidaron de proteger contra las demás enfermedades a los menores / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





De acuerdo a la Ensanut 2021 las autoridades se olvidaron de proteger contra las demás enfermedades a los menores, pues todos los esfuerzos se enfocaron en cuidar ala población en contra el coronavirus.

Fuentes de la Secretaría de Salud en Chiapas aseguraron que efectivamente existe una escasez de las vacunas para proteger a los menores en contra del sarampión, rubeola y parotiditis (paperas) y se desconoce cuándo se pueda restablecer el suministro ya que su distribución depende directamente del Gobierno Federal.

Mientras que por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social la fuente consultada indicó quelas vacunas de los menores con ese tipo de biológico los debe tener la Secretaría de Salud, pues ellos son los encargados de ese proceso.

Se desconoce cuándo se pueda restablecer el suministro de vacunas ya que su distribución depende directamente del Gobierno Federal / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur