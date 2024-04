Estudiantes en Jardines del Grijalva sufren golpes de calor

Alumnos de la Escuela Secundaria Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia Jardines del Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo, han sufrido las consecuencias por las altas temperaturas, pues las condiciones de los salones tampoco son óptimas para hacerle frente a esta situación.

Ante ello Héctor Manuel Martínez Cruz, director de esta institución, comentó en entrevista que de acuerdo con la Secretaría de Salud al emitir recomendaciones por la ola de calor, se comunicó a sus superiores con la intención de reducir horarios, pero al no tener respuestas rápidas, los padres de familia fueron quienes se desesperaron y presionaron para que se redujera el horario

"Yo tengo que comunicarle a mis superiores la situación por la que están pasando, pero también ellos esperan indicación de sus superiores, para autorizar o hacer un movimiento de horario, los mismos padres de familia nos pidieron que iban a mandar a sus hijos de manera intermitente por la situación que estaba pasando", dijo el director.

Para ello acordaron que se recortaron los horarios hasta las 11:30 de la mañana, ya que se tienen casos de 10 a 12 alumnos diarios que sangran de la nariz o bien con desmayos, por lo que tienen que llamar a los papás por la situación para que los lleven al médico.

"Tenemos 2 grupos sin salones, si se dieron una vueltecita allá, los alumnos y los padres de familia le llaman el embarcadero, otros le llaman donde esta el ganado y ese nombre o sobre nombre nos lo hemos ganado, porque ahí los están atendiendo", dijo el director.

Cabe mencionar que las condiciones en la que los alumnos de ese grupo de enfrentan son críticas, ya que el salón no tiene las condiciones óptimos, pues es un salón improvisado, con lámina y malla, donde el calor es aún más sofocante, pues por la lámina y pegandole directo el sol, llega a afectar a los alumnos, provocándoles golpes de calor, desmayos, sangrado en la nariz, entre otras.

Para ello los maestros de esta institución, así como el mismo director, han pedido a las autoridades de educación que se tomen cartas en el asunto, ya que también el ubicarse la escuela cerca del río ha desencadenado zancudos, calores y malos olores, además de la falta de personal, donde un maestro interino de matemáticas no ha percibido su suelo desde al menos hace 2 meses, pidiendo que ya se cubran las plazas vacantes, porque ha no pueden seguir así, esperando que le den solución a sus demandas ya que llevan más de 2 años pidiendo do soluciones.

