Exprimen colegios a padres de familia con sus exigencias

Padres de familia son obligados por parte de las escuelas privadas de Tapachula a realizar fuertes gastos para el próximo ciclo escolar, aún y cuando todo parece indicar que iniciarán de forma online.

Los tutores tendrán que comprar uniformes y útiles escolares para el nuevo año, así como el pago total de las colegiaturas, a pesar que los últimos cuatro meses del ciclo pasado se desarrolló de forma virtual.

Aun con la reducción en gastos en los planteles por clases online, como mantenimiento, agua, luz y gastos de insumos, directivos condicionan la entrega de documentos con el pago total obligatorio sin dejar deuda.

Alberto Zúñiga, padre de familia, calificó de injusto y abusivo que las instituciones de educación particular cobren completas las colegiaturas al modificarse por la situación de emergencia el tipo de educación presencial a la de online.





En el municipio, las instituciones privadas, muchas de tipo religioso, han cobrado puntualmente las colegiaturas a pesar de que desde marzo se dio el cierre de las escuelas, no hubo cobros ajustados y el golpe económico es fuerte.

"Instituciones educativas privadas son criticadas por padres de familia, ya que prácticamente los han obligado a realizar el pago de inscripciones y colegiaturas pese a que en los últimos cuatro meses del ciclo escolar 2019-2020 concluyó de forma virtual y por la pandemia del Covid-19 muchos se han quedado sin trabajo o atraviesan una situación económica dura.





Y es que en las recientes clausuras no sólo cobraron las tarifas establecidas, sino también condicionaron la entrega de documentos exigiendo el pago total de colegiaturas o reinscripciones al ciclo 2020-2021.

Dijo además, que es injusto y abusivo que las escuelas particulares cobren completas las colegiaturas al modificarse por la situación de emergencia el tipo de enseñanza presencial al de on-line, mientras es poca o casi nula intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas para defender lo que pagan a planteles particulares.

"Los reclamos van en relación a que las clases on-line que recibieron nuestros hijos no compensan las aulas presenciales y mientras las escuelas redujeron sus gastos de operación en energía eléctrica, agua, mantenimiento de equipos, insumos, pagos extraordinarios, estas no tuvieron consideración de la situación económica que ha dejado la pandemia a los papás", abundó.

En Tapachula, las escuelas privadas algunas de tipo religioso, han cobrado puntualmente las colegiaturas y a pesar de que desde marzo se dio el cierre de planteles, no hubo cobros ajustados por lo que el golpe económico es fuerte, demostrando nula solidaridad y por el contrario, se ve como sólo buscan sus beneficios económicos.





Mencionó, que la declaración de negociación y reducción de cuotas sólo se convirtieron en una publicación de la Profeco, un discurso de buenas intenciones de empresarios de la educación, ya que no hubo conciencia para establecer cuotas especiales mientras no hubo clases presenciales. Además, hay escuelas en donde, aunque ya habían preinscrito, si no se pagó en tiempo y forma la inscripción o no se compró uniformes, útiles y demás artículos que el plantel l exigía para ciclo 2020-2021 dieron de baja al alumno.