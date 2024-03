Continua el éxodo de familias en Chenalhó

Municipios 6 opciones para refrescarse durante el intenso calor en Tuxtla

San Pedro Chenalhó- Más de 35 familias se vieron obligados salir de sus casas en el municipio de San Pedro Chenalhó, ubicada en la región altos de Chiapas, debido al constante hostigamiento, amenaza de muerte, y buscan refugiarse en otras comunidades, así como en casas de familias para evitar que sean asesinados.

Al respecto, uno de los defensores de derechos humanos en el municipio de San Pedro Chenalhó, en entrevista afirmó que, por el conflicto armado que existe en Fracción Tzanembolóm de este municipio, varias familias huyeron de sus casas, porque el grupo armado han llegado a amenazar a pobladores, a pesar de que el ejército ha permanecido destacamentado en el lugar, pero hasta el momento no han hecho nada para controlar la zona.

“Tengo informes que hubo más personas desplazadas en Tzanembolóm, algunos estaban refugiados en una de las escuelas, y por las amenazas se fueron a vivir en otro lado, únicamente quedaron cinco familias porque según ellos se sienten seguros, y es que en la comunidad llegaron los grupos civiles armados a cortar la energía eléctrica, a intimidar a la gente y por eso se desplazaron, la mayoría son mujeres y niños, y en total son 37 familias desplazadas”, señaló.

Dijo desconocer la cantidad total de los desplazados, pero afirmó que son 37 familias que huyeron de Tzanembolóm, y que son los datos obtenido por la misma gente, además dijo que es lamente lo que está ocurriendo en ese poblado, porque está presente la Sedena pero que no hace nada para aplicar el estado de derecho en la zona de conflicto.

“La Sedena están en Tzanembolóm pero no hacen nada, por miedo la gente salieron de sus casas, hay mujeres, hombres y menores que están sufriendo, están saliendo y se van en otros lugares, no hay protección y no sabemos porque, ellos están buscando donde refugiarse, porque están amenazados de muerte en esta comunidad, vamos a estar pendiente de lo que ocurra”, concluyó.

