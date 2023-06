¡Festejo total! En Tila, grupos autónomos celebran recuperación de tierras tras 91 años

Tila.- Ejidatarios del grupo autónomo del Congreso Nacional Indígena-Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CNI-EZLN-Autónomo), en un escrito dieron a conocer que festejan el aniversario de los 91 años de la entrega provisional de las 5,405 hectáreas de tierras y que sus abuelos los heredaron.

Recodaron que en el año de 1932 ganaron las tierras y con papeles les fueron entregadas las 5,405 hectáreas por parte del gobierno federal, pero actualmente está en disputa estas con otro grupo de ejidatarios del municipio de Tila, presuntamente apoyados por el actual presidente municipal de este municipio.

Foto: Cortesía CNI

“Lo que estamos manifestando no es una difamación, ni calumnias sino más bien son las injusticias de lo que estamos viviendo en nuestras propias tierras y no estamos despojando a ejidatarios de otros ejidos. Son nuestras herencias ancestrales que nos dejaron, nuestra lucha ha sido siempre con fundamentos no con engaños ni mentiras, lo que estamos dando a conocer a la luz pública nos ha traído hostigamiento, discriminación, amenazas, humillación, difamación, calumnias en las dependencias de gobiernos y agrarios”, señala el escrito.

Finalmente, señalaron que las injusticias que han recibido causa pánico y zozobra desde hace muchos años, han sido intimidados por los mismos paramilitares, soldados y las mismas autoridades del municipio, por lo que piden a los defensores de derechos humanos estar pendientes por cualquier problema que se puedan registrar con el otro grupo de ejidatarios quienes han amenazado de apoderarse de las tierras.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️