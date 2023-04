Da inicio el foro de protección de derechos humanos y periodistas en Chiapas

En San Cristóbal de las Casas se congregaron activistas, defensoras de Derechos Humanos, ponentes, estudiantes quienes asistieron en el foro denominado: Voces por la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Chiapas, se instalaron tres mesas de trabajo, para denunciar a todos los que han sufrido en violencia de Derechos Humanos en Chiapas.

En el foro estuvieron presentes representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Juan José Zepeda Bermúdez, representante de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, población y migración, de la secretaría de gobernación.

se instalaron tres mesas de trabajo, para denunciar a todos los que han sufrido en violencia de Derechos Humanos en Chiapas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Lo más raro en este foro, es que al concluir la inauguración y al tratar de buscar una entrevista con los ponentes y funcionarios de Derechos Humanos se negaron a dar todo tipo de información, señalando que no están facultados para dar entrevistas porque no están autorizados, "no podemos dar entrevistas, no estamos facultados, tenemos que pedir permiso".

al concluir la inauguración y al tratar de buscar una entrevista con los ponentes y funcionarios de Derechos Humanos se negaron a dar todo tipo de información / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Las tres mesas que estarán impartiendo toda esta tarde son: Las voces de la niñez y las juventudes en la defensa de los derechos humanos, La labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en comunidades indígenas y obligaciones del estado en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos a periodistas", este foro concluirá después de las 4 de la tarde.

Este foro es para ayudar y dar a conocer sobre la defensa de los integrantes de defensores de Derechos Humanos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Por su parte Juan José Zepeda Bermúdez presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en entrevista dijo que este foro es para ayudar y dar a conocer sobre la defensa de los integrantes de defensores de Derechos Humanos, y al ser cuestionado sobre denuncias de periodistas a esta instancia dijo que por el momento hay tres denuncias recibidas pero siguen su procedimiento y posterior darán a conocer los avances.

