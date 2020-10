Habitantes de Bachajón piden libertad de presos

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, piden la liberación de dos presos recluidos en el penal de El Amate, detenidos el pasado 15 de octubre, José Luis N y Cesar N, cuando se manifestaban para evitar que se construya un destacamento de la Guardia Nacional.





Pedimos su libertad porque ellos no tienen ningún delito, solo por manifestarse





“Pedimos su libertad porque ellos no tienen ningún delito, solo por manifestarse, pedir no a la instalación de la Guardia Nacional, porque sabemos que en los ejidos no tiene que estar la Guardia Nacional, tiene que estar en las fronteras, tienen que estar donde hay violencia, narcomenudeo, lo que perturba a la gente, pero la gente ahí trabaja en el campo, no tiene que estar policías estatales, militares, guardia nacional, fue por exigencia del presidente y el agente, queremos que se salgan”, dijo Gilberto Jiménez Moreno, principal del pueblo de Bachajón.





En conferencia de prensa en esta ciudad, aseguró que es Juan Jiménez Hernández, quien dijo que ya habían aprobado la asamblea, en conjunto con el presidente Carlos Jiménez Trujillo, cosa que no fue así, por lo que están pidiendo además la expulsión de las personas que vendieron sus tierras para la construcción del destacamento.

Aseguró que actualmente no hay “grupos paramilitares” ya que entre los comuneros, se están organizando parta evitarlo, pues saben que habían grupos que operaban a favor de los presidentes municipales pasados y el actual, “y cuando son casos fuertes acudimos al gobierno”.

Reiteró que no quieren la instalación de la Guardia Nacional, ya que en años atrás, cuando llegaron a instalarse, tardando unos 12 años, “creció la drogadicción, prostitución” y fue hasta después de 6 años que sacaron a los miembros del Ejercito Zapatista.

Dejaron en claro hace unos días “supuestamente” se realizó una marcha a favor de la instalación de la Guardia Nacional, lo cual es totalmente falso, pues no son de los ejidos que terminan siendo afectados, “además fueron pagados los que marcharon, por eso salieron, no fue por voluntad propia, parece que les pagaron más a los que pagaron, los que no unos 200, 500, los organizadores mil pesos”.