Habitantes de Teopisca exigen a Javier Díaz como nuevo presidente municipal

Habitantes del municipio de Teopisca llegaron una vez más a Tuxtla Gutiérrez donde exigieron que se reconozca a Javier Velázquez Díaz como nuevo presidente municipal, quien fue elegido por mayoría dentro del pueblo, ante esto Armando Velázquez Díaz dijo que "Para el pueblo ya lo es, falta que los poderes públicos lo reconozcan, ya estamos cansados y tenemos hambre, exigimos soluciones inmediata".

Armando también comentó que Luis Valdés, actual presidente del Concejo Municipal tiene apoyo, pero no es mucho a comparación de Javier Velázquez quien es apoyado por la mayoría de la población, "no queremos falsas expectativas, ya sea concejo municipal o ayuntamiento sustituto, pero lo que ya es un hecho es que la nueva autoridad de Teopisca es el compañero Javier Velázquez.

También puedes leer: Habitantes de Teopisca quitarán bloqueos hasta aplicar el nuevo Concejo Municipal

En entrevista, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez señaló que "las comunidades a través de sus representantes han actuado con responsabilidad, no hemos violentado derechos de otros, hemos respetado a las autoridades y les pedimos respeto, el bloqueo de carreteras es malo pero si no lo hacemos no nos escuchan, pareciera que no pasa nada, pero hoy nos vamos con nuestro presidente municipal con su nombramiento".





Habitantes del municipio de #Teopisca llegaron una vez más a #TuxtlaGutiérrez donde exigieron que se reconozca a Javier Velázquez Díaz como nuevo presidente municipal pic.twitter.com/JYeQ7dMx0e — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 24, 2022





"Nosotros hemos sido pacíficos, no hemos quemado carros, ni causado daños a la presidencia municipal, queremos soluciones justas, prontas e inmediatas, no más tardanza, no más falsas expectativas, ya basta de injusticias, basta de no querer resolver los conflictos", enfatizó.

El 6 de junio del 2021 fue electo el ayuntamiento constitucional de Teopisca, encabezado por Ruben Valdez Díaz quien asumió el cargo el 1 de octubre del 2021, meses después fue asesinado en junio de este año y en ese mismo mes el Congreso del Estado designó una nueva autoridad municipal la cual no ha sido reconocida por el pueblo, por lo que propusieron a Josefa Sánchez Pérez como presidenta sustituta pero esta propuesta fue rechazada por el congreso y siguieron las movilizaciones, ahora el pueblo presenta otra opción, dice Armando Velázquez, la segunda y última.

Sostiene que Javier Velázquez Díaz es el nuevo representante del pueblo y debe ser reconocido por los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, si no es así, no darán marcha atrás, seguirán la lucha hasta que se respeten los planteamientos de la sociedad que no está de acuerdo con un gobierno municipal que no atiende al pueblo porque no lo representa.