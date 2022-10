"Hay mala fé del Obispo" Feligreses molestos por la destitución de sacerdote

San Cristóbal de las Casas.- A más de una semana de haber empezado el conflicto de feligreses de la parroquia de Soyatitan, luego de que anunciaran la destitución del sacerdote Armando Antonio Suárez Díaz, desde esa fecha las puertas de la iglesia han estado cerradas, por lo que ahora los feligreses se trasladaron hasta la ciudad de San Cristóbal donde le exigen al obispo que regresen al sacerdote en su parroquia.

Luego de 3 horas de reunión con el obispo Rodrigo Aguilar Martínez con una comisión de feligreses de Soyatitan, dónde los feligreses mencionaron sus inconformidades al obispo sobre su presencia en esta ciudad, exigiendo que el sacerdote regrese a la parroquia y que sean reabiertas las puertas de la iglesia porque desde que fue destituido el sacerdote, la iglesia ha estado cerrada.

También puedes leer: Templo de San Francisco de Asís en San Cristóbal ¿Fue un cuartel militar? Te contamos

Al respecto, Martín Espinoza Domínguez vocero de los feligreses, en entrevista dijo que durante la reunión no llegaron a ningún acuerdo, "el obispo no quiso buscar una solución a este problema religioso en Soyatitan y su obligación es escuchar la voz del pueblo".





Va más de una semana de que empezó el conflicto de feligreses de la parroquia de Soyatitan, luego de que anunciaran la destitución del sacerdote Armando Antonio Suárez Díaz pic.twitter.com/cS8N2raW5x — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 25, 2022





"Nos reunimos con el obispo pero no quiso solucionar nuestro problema de la iglesia, nosotros le dijimos que llamara por teléfono al sacerdote pero él no quiso y nos evadió, ahí se da uno cuenta que hay mala fe del obispo y es así que los feligreses nos retiraron del lugar con la promesa de seguir exigiendo se resuelvan está demanda que tienen como feligreses", señaló.

Finalmente, dijo qué este problema es muy fácil de solucionarlo, puesto que el obispo no quiere solucionarlo, ante esto, los feligreses mencionan que continuarán saliendo a las calles hasta buscar solución a sus demandas, "sí ya no lo quieren regresar el sacerdote pero que nos los diga el obispo o simplemente envía otro sacerdote, o también el sacerdote que lo destituyeron que nos diga él también si quiere o ya no quiere regresar, pero que se reabran las puertas de la iglesia".