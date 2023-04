Huertos familiares son beneficiados por la educación tecnológica

La educación tecnológica que se transmite en el medio rural, promueve el rescate de los huertos escolares y familiares, la producción de frutas y verduras, así como la reforestación.

De acuerdo con el profesor de educación secundaria Armando Falconi Borras, la modernidad nos ha pegado muy fuerte porque en los ejidos y colonias se dejó de producir el mejor alimentos a través de los huertos familiares, se están rescatando con los alumnos y los padres de familia.

En la escuela se cultiva plátano, sandía, naranja, mandarina, tamarindo, piña, guanábana, entre otras especies, primero se fomenta en el plantel y junto con los alumnos se transmite los conocimientos a los padres de familia que ya lo producen en sus patios.

Se trata de no solo sembrar árboles de sobra, sino también frutales / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La dinámica en la Escuela Telesecundaria O05 "Francisco I. Madero" del ejido 20 de Noviembre del municipio Emiliano Zapata no es solo con las y los estudiantes sino con sus padres, incluyendo a quienes no tienen hijos en la escuela, se trata de no solo sembrar árboles de sobra, sino también frutales.

Entre las hortalizas están la zanahoria, rábano, cilantro, acelga, lechuga, cebolla, no queremos que los solares estén llenos de basura o de llantas viejas de automóviles, la piña que no se siembra acá ya lo hemos comprobado que es posible, las semillas que consumimos de las frutas se secan y se siembran, también les pedimos a alumnos y padres de familia que esparzan semillas en el campo, incluyendo semilla de aguacate, limón, tenemos que eliminar el mal hábito de tirar a la basura las semillas de las frutas que consumimos, el campo los necesita, incluso se invita a formar los semilleros o los bancos de germoplasma.

La invitación es a que todas las escuelas del medio rural las fomentemos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Falconi Borras cuenta que entre las grandes enseñanzas a la sociedad del medio rural es la producción de plantas, reforestar nuestros ecosistemas y alimentos sanos y nutritivos a través de las frutas y hortalizas, la invitación es a que todas las escuelas del medio rural las fomentemos.

Por ello, vamos a participar reforestando este año la reforestación de una Área Natural Protegida El Cancelar, El Ojo de Agua y La Montaña, no debemos derribar los árboles, pero si tiranos uno sabremos cinco, en el municipio de Emiliano Zapata.

El docente cuenta que es exitoso estos sistemas de producción en el medio rural que en las ciudades / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El docente cuenta que es exitoso estos sistemas de producción en el medio rural que en las ciudades, aunque se puede en las ciudades, es posible alcanzar el éxito, el vive en Tuxtla Gutiérrez y tiene piña sembradas en maceteros, depende de la creatividad, a falta de espacios en las escuelas es posible innovar con macetas.

Dijo que en su escuela se han sembrado con muy buenos resultados 15 árboles frutales perennes, que están dando fruto año con año, entre ellos el nanchi y el mango ataulfo.

