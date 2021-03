Tapachulteca, administradora Internacional de cursos virtuales de la India

La joven tapachulteca, Isabel Orozco Rodas fue elegida como Administradora Internacional de los Cursos Virtuales de Español de la India (International Administration by Spanish Virtual Courses in India), responsable del sistema para el manejo del aprendimiento, aplicando The Voorpret Method, que es una metodología de enseñanza interdisciplinaria.

El Spanish Virtual Institute de dicho país asiático, la nombró también responsable de la selección del personal calificado y de la participación de los usuarios en actividades interdisciplinarias, desde un entorno virtual de aprendizaje que influya de forma práctica e interactiva.





La elección de Orozco Rodas, originaria de Tapachula, se debe a su capacidad creativa, liderazgo, pasión y habilidad de comunicar y relacionarse, con los que ha generado resultados que superan cualquier expectativa.

Cabe resaltar que el español es el idioma más hablado después del mandarín, es el segundo idioma en los Estados Unidos y el segundo más popular en Europa, después del inglés. Es el idioma oficial en 21 países de todo el mundo, incluida España y es cada vez más importante con respecto a las necesidades empresariales, por ello más naciones del mundo buscan aprender este idioma para comunicarse mejor con sus contrapartes hispanohablantes en el trabajo, y abrir muchas más oportunidades comerciales y laborales.

Isabel Orozco Rodas es Maestra en la enseñanza del Inglés con Certificación Cambridge, autora de The Voorpret Method (metodología de enseñanza interdisciplinaria), Ingeniero en Sistemas Computacionales, docente de Matemáticas e Informática.

También es fundadora de Valkiria Eos Internacional & The International Network of Valkiria Eos Ambassadors así como directora y productora de Lyrics Bee, musical spelling contest y Líderes en acción, edición 2021.