Incomunicado el pueblo de Tila, empieza escasez de alimentos

Ya son 5 días de conflicto consecutivo en la cabecera municipal de Tila, empieza la escasez de alimentos, hay miedo salir en las calles, están sitiados porque le cortaron la carretera que comunica a otros municipios, esto es con la finalidad de evitar que salgan los pobladores.

Cientos de indígenas han denunciado desde sus casas, ante la inseguridad que prevalece en el municipio de Tila, hasta el momento señalan que ya son cuatro muertos, vehículos incendiados, cortaron la carretera para evitar la salida de vehículos, así como a miles de indígenas.

Señalan que lo más lamentable es que hay ausencia de las autoridades, el grupo interinstitucional únicamente realizan patrullajes en las carreteras y calles de Tila, pero que no han controlado el desorden en el municipio, y temen que se salga de control.

Foto: Cortesía habitantes

“En Tila empieza la escasez de alimentos, no podemos salir a otros municipios para surtirnos de alimentos, en las calles no podemos salir porque en cualquier momento pueden empezar las balaceras, por eso nos hemos mantenido encerrado en nuestras casas, pedimos al gobierno que ponga orden en nuestro municipio, ya no queremos más muertes”, dijo uno de los habitantes de Tila.

Agregan que los delincuentes con fachada de ejidatarios se apoderan de la población, manteniendo incomunicados a todos los que habitan en el pueblo, “Quemaron carros en el barrio Salinas de Gortari, cortaron las carreteras para seguir manteniendo incomunicada a la población, y lo más grave hay 4 muertos”.

Indicaron que han pedido ayuda a los tres niveles de gobierno, porque la población está atrapada en Tila, han llamado al 911 para solicitar el auxilio de las autoridades porque también se encuentran atrapados niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores y personas enfermas que necesitan atención médica, y que no pueden salir de sus casas por la violencia.

