Indigna en San Cristóbal clausura de mural artístico

San Cristóbal de Las Casas.- Luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) y Desarrollo Urbano Municipal realizara la clausura de un mural de una imagen de un “jaguar” en una fachada del centro de la ciudad, diferentes sectores han manifestado su molestia.





El jaguar se encontraba en la fachada de un hotel que se encuentra dentro de la demarcación del Centro Histórico, por lo que Lober Alarcón Santillana, autor del mural, comentó que los dueños del inmueble borrarán la obra, y a título personal pide las autoridades no se "hagan de la vista gorda" en casos que incluso se tratan de construcciones.

"Aún no terminaba la obra, la suspendí desde la primera ocasión que llegó el Inah, ahorita los dueños del hotel van a seguir los lineamientos para que se borre ellos no quieren tener ningún problema, y yo no soy de los que hacen conflicto, yo no sabía que no se podía, lamentablemente así fue, se va borrar, siento que no es algo que esté afectando a la sociedad".

Alarcón Santillana explicó que por hacer el mural le proporcionaron el material y cubrieron los gastos de su alimentación, únicamente, "llevaba 3 días haciéndolo, hay mucha incongruencia, se aferraron a esto, cuando hay otras pintas que estaban antes, y no se tocaban, pero se hacen de la vista gorda".

Finalmente, dijo que no hay una sanción contra su persona, "a mí me hablaron que viniera a pintar y vine a pintar, me gustaría que se moviera de lugar, estaría padre tener el jaguar en otro lugar, esto hizo demasiado ruido, y estaría bien pintarlo en otro lugar".





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas