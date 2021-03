Jeronima no apoya a personas discapacitadas: organización

San Cristóbal de Las Casas.- Hommer Sevilla Flores, de la organización "Sí Podemos", dio a conocer que después de 2 años de solicitar apoyo ante el Ayuntamiento de San Cristóbal para la puesta o creación de espacios azules para más de 6 mil personas con discapacidad móvil, hasta la fecha solamente existen 2 rampas en el centro histórico de la ciudad.

“En este área de discapacidad fue muy pobre, realmente nos sentimos discriminados, tomaron de pretexto la pandemia pero eso no pudo haber sido un pretexto. Debido a la forma de actuar de la presidenta Jerónima Toledo y la sociedad también, no entiende que la inclusión es parte de la vida diaria, decidimos crear un proyecto que se llama ciudad incluyente 2024”, dijo.

Local Personas con discapacidad se dicen listos para ser candidatos

En conferencia de prensa, explicó que estaban haciendo cronológicamente desde el 2019 la presentación del proyecto azul al DIF y tránsito municipal, “y hasta el momento los únicos dos espacios que se han logrado por parte del ayuntamiento están en el centro, en el último censo más de 6 mil personas en silla de rueda en San Cristóbal, ayer vino ingeniería vial porque los instamos que si no venían nosotros lo haríamos de manera particular con inclusión y les entregamos un marco jurídico que en otros estados se están llevando a cabo para que tengan referencia, porque nos decían que no se podía”.

Sevilla Flores aseguró que no existe ningún bar, restaurante, cafetería en toda la ciudad que tenga rampa de acceso “hay algunos del sistema braille, pero de ahí no hay inclusión en ese sentido”, y la población en general debe considerar que esta es una forma de vida “no es un castigo, a todo mundo le puede pasar, entender a las personas, nos deben incluirnos como personas que somos”.

A pregunta expresa si han sido llamados ya por algún político para ser parte de los proyectos, aseguró ya hay pláticas con algunos, pero dejó en claro que no son personas que aplaudan cualquier acción, “pues tenemos temas definidos y quienes lo tomen y lo adopte como parte de su intención política, con ellos estaremos, no nos casamos con nadie”.