Liberan a personal de protección civil retenidos por habitantes de Teopisca

Los 5 elementos de Protección Civil de San Cristóbal que fueron retenidos recibieron su libertad luego de permanecer 25 horas privados de ella, los elementos de emergencia fueron retenidos por un grupo de manifestantes del municipio de Teopisca, quienes mantenían un bloqueo en la carretera San Cristóbal - Tuxtla y durante un operativo en el que fueron replegados los manifestantes contestaron y retuvieron a los elementos de protección civil, así como a 6 soldados.

Después de las 25 horas fueron liberados y trasladados a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde se le hicieron una valoración médica para ver su estado de salud de cada uno de ellos y luego les presentaron a sus familiares.

El vocero de los inconformes Javier Velázquez Díaz, quién aparece en la lista como presidente del concejo municipal y que falta por avalar el congreso del estado, dijo que él no tiene que ver nada sobre la detención, según fue un grupo de personas inconformes y que a pesar de que como vocero pidió a los inconformes que no se lo llevaran pero los campesinos no hicieron caso.





Los elementos de protección civil fueron retenidos por más de 24 horas





"Reconozco que estuvimos mal, pero yo no fui, sino que fue el resto de la gente que pasaron por protección civil y se llevaron estas personas, yo les decía a la gente que los dejaran, pero no me hicieron caso, además el que manda es el pueblo y si no hago caso pues también me iban a retener", señaló en entrevista.

En el lugar estuvo presente el Dr. Lucio Molina director de Protección Civil, con abrazos le dio la bienvenida a los paramédicos de protección civil y afortunadamente ya se encuentran en la ciudad de San Cristóbal de las Casas con sus familiares.

Mientras tanto, el grupo de inconformes señalaron que el bloqueo carretero continuará hasta que se resuelva este problema político y que no permitirán qué el congreso del estado restituya al ayuntamiento anterior, porque los diputados ya tienen la lista de los que van a ser las nuevas autoridades del concejo municipal.